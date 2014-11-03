ФИФА предложила третий срок проведения Чемпионата мира-2022 в Катаре

Турнир предложено провести в мае, сообщается в официальном релизе ФИФА.

Генеральный секретарь организации Жером Вальке заявил: "Мы все ближе к сокращению вариантов сроков проведения турнира 2022 года до двух вариантов - в январе-феврале или ноябре-декабре. Однако представители ФИФА также предлагают рассмотреть вариант с проведением турнира в мае. Был также вариант апрель-май, но апрель - неудачное время для проведения соревнований из-за священного мусульманского месяца Рамадан. Проведение турнира в этот период скажется на подготовке многих футболистов к соревнованию".

Сегодня заинтересованные стороны - ФИФА и представители Оргкомитета - лишь высказали свои предположения по данному поводу. Обсуждение вопроса продолжится на следующем заседании группы в начале 2015 года.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2010-го года Катар получил право принять Чемпионат мира-2022.

Обсуждение сроков проведения соревнования связано с тем, что в июне, когда традиционно стартует ЧМ, в этой стране температура воздуха достигает +49 градусов по Цельсию.