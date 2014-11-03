Сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч с командой Литвы
16:01, 03 ноября 2014Спорт
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18 ноября в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится товарищеский матч национальных футбольных сборных команд Украины и Литвы.
Сборная Украины проведет еще один матч в этом году / ffu.org.ua
Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.
Начало матча в 21:00.
Спарринг между национальными сборными командами Украины и Литвы пройдет после выездного матча квалификации Евро-2016 со сборной командой Люксембурга, который будет сыгран 15 ноября.
Матч с Литвой станет последним для главной команды страны в 2014 году.
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