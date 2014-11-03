Сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч с командой Литвы

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Начало матча в 21:00.

Спарринг между национальными сборными командами Украины и Литвы пройдет после выездного матча квалификации Евро-2016 со сборной командой Люксембурга, который будет сыгран 15 ноября.

Матч с Литвой станет последним для главной команды страны в 2014 году.