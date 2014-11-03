Российский боксер Бойцов признал Кличко фаворитом в бою с Пулевым

Российский тяжеловес Денис Бойцов признался, что надеется на бой с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Владимир Кличко и уверен в победе украинца в ближайшем бою против болгарина Кубрата Пулева.

Об этом сообщает sportbox.ru.

"Предполагаю, что выиграет Кличко. У Кубрата другая школа бокса, он боксирует на дальней дистанции, "выдергивая" соперников, но это бокс, и пусть победит сильнейший", - заявил Бойцов.

Говоря о возможном личном противостоянии с украинским чемпионом Бойцов отметил: "Мы вели усердную работу над боем с Кличко. Но я буду готов, когда скажу об этом. Пока я на стадии подготовки. В конце следующего года, возможно, что и получится у меня выйти на Кличко".

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев состоится 15 ноября в Гамбурге (Германия).

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