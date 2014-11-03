Шумахер может прожить от нескольких месяцев до нескольких лет - бывший врач "Формулы-1"

Об этом он заявил в интервью The Daily Mail.

«Ожидаемая продолжительность жизни для находящихся в коме пациентов, неврологическое состояние которых не улучшается, обычно составляет от нескольких месяцев до нескольких лет. Сейчас мир находится на стадии долгого прощания с Шумахером. Время проходит, и вероятность того, что его состояние кардинально улучшится, все меньше», - заявил Хартстейн.

Любопытно, что ранее лечащий врач Шумахера Жан-Франсуа Пайен предсказал семикратному чемпиону "Формулы-1" возможное выздоровление в течение срока от одного до трех лет.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2013 года гонщик получил тяжелую травму во время катания на горных лыжах во французских Альпах. Спортсмен не удержал равновесие и при падении ударился головой о камень. После этого он полгода пролежал в состоянии искусственной комы. Когда гонщик пришел в сознание, его сначала перевели из больницы Гренобля в клинику Лозанны, а затем выписали домой для дальнейшей реабилитации.