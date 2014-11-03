Украинский рефери Бойко будет судить матч Лиги Европы

Комитет арбитров УЕФА поручил бригаде арбитров во главе с Бойко провести матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы между клубами «Астра» (Румыния) и «Селтик» (Шотландия), сообщает пресс-служба ФФУ.

Помогать Сергею Бойко ассистенты Сергей Беккер и Владимир Володин. Евгений Арановский и Анатолий Абдула примут участие в этой игре в качестве дополнительных ассистентов арбитра. Четвертый арбитр - Александр Войтюк. Наблюдатель арбитража - Андреас Шлухтер (Швейцария).

Матч состоится 6 ноября в городе Джурджу (Румыния).

Как сообщал УНИАН, две недели назад другой украинский арбитр Евгений Арановский участвовал в арбитраже группового турнира розыгрыша Лиги Европы 2014/2015 годов, проведя матч третьего тура между клубами «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) и «Аполлон» (Лимасол, Кипр).