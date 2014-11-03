Украинские теннисисты поднялись в мужском и женском рейтингах

В понедельник был опубликован новый рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) и мужской Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает Теннисный портал Украины.

В женском рейтинге лучшей среди украинок остается харьковчанка Элина Свитолина, поднявшаяся с 30-й на 29-ю позицию. Киевлянка Леся Цуренко на этой неделе занимает 96-е место (+2), одесситка Марина Заневская - 134-е(+1), дончанка Катерина Козлова - 135-е (+2), а харьковчанка Анастасия Васильева - 173(-1).

Кроме того, дончанка Ольга Савчук, выигравшая в воскресенье парный титул на турнире в китайском Нинбо, установила свой новый персональный рекорд в парной классификации, поднявшись на 52-ю позицию.

Что касается рейтинга АТР, то тут Александр Долгополов поднялся на 2 строчки и занимает 23 место. Сергей Стаховский занимает 59-е место (+1), Илья Марченко - 162-е (+7), Денис Молчанов 174-е (-1), а Артем Смирнов 288-е (+1).

Как сообщал УНИАН, рейтинги АТР и WTA обновляются еженедельно. Исключение составляют периоды, когда проводятся турниры серии "Большого шлема", длящиеся по 2 недели.