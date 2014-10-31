Оргкомитет I Европейских игр пополнился 1000-м сотрудником

В пятницу Оргкомитет I Европейских игр "Баку-2015" пополнился 1000-м сотрудником.

Айсель Ахундова из Азербайджана будет сотрудником Оргкомитета по работе с прессой.

Стоит отметить, что коллектив Оргкомитета соревнований достаточно интернациональный, в него входят предствители 39 стран.

Так, представитель Украины в Баку-2015 Сергей Кононенко из Днепропетровска отметил: "Баку 2015 – это уникальная возможность и невероятный опыт для всех вовлеченных в проект. Город Баку, принимающий Игры – это интересное смешение традиций, прогресса и прекрасных гостеприимных людей. Я рад быть частью этого мероприятия, который объединит всю Европу на празднике спорта и с нетерпением жду лета следующего года, чтобы сыграть свою роль в успехе игр".

Как сообщал УНИАН, I Европейские игры Баку-2015 состоятся в столице Азербайджана с 12 по 28 июня.