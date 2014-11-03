Делегация НОК Украины с рабочим визитом посетила Алжир

Рабочий визит стал очередным шагом в рамках реализации недавно подписанного меморандума о взаимодействии между Олимпийскими комитетами двух стран.

Украинская делегация провела встречу с руководством НОК Алжира во главе с президентом Мустафой Берафом, коллегами из алжирских федераций по бадминтону, боксу, плаванию, дзюдо, легкой атлетики, настольного тенниса, футбола, лыжного спорта, гимнастики, тхэквондо, борьбы для детального обсуждения вопроса эффективного взаимодействия и успешного сотрудничества.

Стороны договорились о проведении совместных тренировочных сборов, тренерских семинаров по повышению квалификации специалистов, выразили готовность для обмена опытом в области спортивной медицины, деятельности судей.

Украинская делегация встретилась с министром спорта Алжира Мохамедом Тахми, где, в частности, была достигнута договоренность в ближайшее время закрепить сотрудничество в виде официального соглашения на уровне спортивных министерств.

Во время визита президент НОК Украины принял участие в континентальном форуме «Эффективное управление», который состоялся для представителей Ассоциации Национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA).

Сергей Бубка представил почетным гостям из всех 53-х Олимпийских комитетов Африки, среди которых был и президент ANOCA Лассана Паленфо, структуру, систему и направления работы, акции и проекты НОК Украины, которые реализуются в нашей стране.

Программы и деятельность Олимпийского комитета Украины получили высокую оценку от африканских коллег.