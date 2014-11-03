Кличко должен будет провести бой с победителем пары Фьюри - Чисора

Такое решение было принято на завершившейся в Лас-Вегасе (США) ежегодной конференции WBO, сообщает сайт официального Фан-клуба братьев Кличко.

Фьюри и Чисора выйдут на ринг 29 ноября в Лондоне.

Стоит отметить, что, в порядке очередности, Владимиру Кличко, скорее всего, предстоит провести сначала обязательную защиту по линии WBA. Так же не стоит забывать о желании украинского чемпиона провести объединительный бой с обладателем пояса WBC.

Как сообщал УНИАН, свой следующий поединок Владимир Кличко проведет 15 ноября в Гамбурге (Германия). Его соперником будет обязательный претендент по версии IBF болгарин Кубрат Пулев.