Кличко должен будет провести бой с победителем пары Фьюри - Чисора
13:12, 03 ноября 2014Спорт
0
Следующим соперником чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимира Кличко в рамках обязательной защиты титула WBO станет победитель поединка двух британских скандально известных боксеров Дерека Чисоры и Тайсона Фьюри.
Тайсон Фьюри (справа) ранее выиграл у Дерека Чисоры бой, состоявшийся в июле 2011 года / boxnews.com.ua
Такое решение было принято на завершившейся в Лас-Вегасе (США) ежегодной конференции WBO, сообщает сайт официального Фан-клуба братьев Кличко.
Фьюри и Чисора выйдут на ринг 29 ноября в Лондоне.
Стоит отметить, что, в порядке очередности, Владимиру Кличко, скорее всего, предстоит провести сначала обязательную защиту по линии WBA. Так же не стоит забывать о желании украинского чемпиона провести объединительный бой с обладателем пояса WBC.
Как сообщал УНИАН, свой следующий поединок Владимир Кличко проведет 15 ноября в Гамбурге (Германия). Его соперником будет обязательный претендент по версии IBF болгарин Кубрат Пулев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter