Баскетбольная Суперлига определила пятерку лучших игроков недели

Об этом сообщает официальный сайт Суперлиги.

Лучшими защитниками недели определены Кэмерон Ранделс («Черкаські Мавпи»), который набирал в среднем за матч 14.5 очка, 6.5 передачи, 4.5 подбора и 3 перехвата, и Рамон Мур («Химик») - 17 очков, 4 передачи, 3.5 подбора и 1 перехват.

Лучшими форвардами стали Денис Носков («Одесса»), на счету которого 21.5 очка, 5.5 подбора, 3.5 передачи и 2 перехвата, и Станислав Тимофеенко («Днепр») - 16 очков, 10.5 подбора, 3.5 передачи и 2.5 перехвата.

Лучшим центровым признан Максим Сандул («Киев») - 14.5 очка, 14.5 подбора, 4.5 передачи и 1.5 блок-шота.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье киевский "Будівельник" разгромил "Днепр-Азот" в центральном матче дня баскетбольной Суперлиги со счетом 81:48. В других матчах дня днепропетровский "Днепр" обыграл "Киев" - 76:56, "Одесса" была сильнее львовской "Политехники" - 75:69, а "Николаев" на своей площадке разгромил запорожский "Ферро-ЗНТУ" - 82:57.

Таким образом, в турнирной таблице по-прежнему лидирует "Химик" (Южный) - 7 побед / 0 поражений, дальше идут "Черкаські Мавпи" - 4/1, "Будівельник", "Днепр" и "Николаев" - по 4/2.