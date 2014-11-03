Баскетбольная Суперлига определила пятерку лучших игроков недели
На прошлой неделе состоялись очередные матчи Чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, по итогам которых была определена пятерка лучших игроков.
Об этом сообщает официальный сайт Суперлиги.
Лучшими защитниками недели определены Кэмерон Ранделс («Черкаські Мавпи»), который набирал в среднем за матч 14.5 очка, 6.5 передачи, 4.5 подбора и 3 перехвата, и Рамон Мур («Химик») - 17 очков, 4 передачи, 3.5 подбора и 1 перехват.
Лучшими форвардами стали Денис Носков («Одесса»), на счету которого 21.5 очка, 5.5 подбора, 3.5 передачи и 2 перехвата, и Станислав Тимофеенко («Днепр») - 16 очков, 10.5 подбора, 3.5 передачи и 2.5 перехвата.
Лучшим центровым признан Максим Сандул («Киев») - 14.5 очка, 14.5 подбора, 4.5 передачи и 1.5 блок-шота.
Как сообщал УНИАН, в воскресенье киевский "Будівельник" разгромил "Днепр-Азот" в центральном матче дня баскетбольной Суперлиги со счетом 81:48. В других матчах дня днепропетровский "Днепр" обыграл "Киев" - 76:56, "Одесса" была сильнее львовской "Политехники" - 75:69, а "Николаев" на своей площадке разгромил запорожский "Ферро-ЗНТУ" - 82:57.
Таким образом, в турнирной таблице по-прежнему лидирует "Химик" (Южный) - 7 побед / 0 поражений, дальше идут "Черкаські Мавпи" - 4/1, "Будівельник", "Днепр" и "Николаев" - по 4/2.