Команда сыграла грамотно в обороне и эффективно в атаке - Ребров

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).

"Перед игрой был ажиотаж, это чувствовалось, и было видно, что все волновались и ребята, и мы, тренерский штаб - отметил Ребров. - Я рад, что игроки справились с этим волнением и грамотно сыграли в обороне и эффективно в атаке. Спасибо ребятам - они действительно, терпели в обороне, так что победа - это их заслуга".

На вопрос о том, когда тренер почувствовал, что "Динамо" победило, Ребров ответил: "После финального свистка. В любом случае, «Днепр» - это квалифицированная команда. Штрафные удары - козырь этой команды. Хорошие подачи Руслана всегда опасны и эффективны. Хорошо, что мы с этим справились. Конечно, волнение всегда присутствует, особенно, в матчах, когда игра идет за шесть очков".

А на вопрос, можно ли сказать, что «Динамо» победило только из-за ошибок «Днепра», Ребров отметил: "Я не знаю, дело в ошибках или нет. Конечно, мы посмотрим игру, а сейчас сложно говорить, за счет чего. Мы победили 3:0 - наверное, это заслуженно".

Как сообщал УНИАН, "Динамо" выиграло у "Днепра" в центральном матче тура УПЛ со счетом 3:0 и вышло в единоличные лидеры турнирной таблицы чемпионата. У "Динамо" на данный момент 26 очков, "Днепра" - 25, донецкого "Шахтера" - 21.