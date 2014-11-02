"Динамо" обыграло "Днепр" и стало лидером Премьер-лиги

В Днепропетровске завершился центральный матч 11-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимал киевское "Динамо" и проиграл со счетом 0:3.

Судьба матча решилась еще в первом тайме.

Киевляне имели заметное преимущество над соперником по ходу всего матча. И уже в середине первого тайма, на 28-й минуте Джермейн Ленс открыл счет. После розыгрыша углового Юнес Беланда навесил с левого фланга и Ленс пробил головой - мяч попал во вратаря "Днепра" Дениса Бойко и закатился в ворота. Далее преимущество киевлян только увеличивалось. На 40-й минуте после заброса на ход от Беланда форвард "Динамо" Андрей Ярмоленко справа ворвался в штрафную, на приеме обыграл защитника Ондржея Мазуха и пробил мимо Бойко точно в ворота.

Во втором тайме киевляне контролировали ход игры, а на 85-й минуте довели счет до крупного. Молниеносная контратака "Динамо" завершилась выходом Артема Кравца один на один с Бойко и точным ударом. Голевой пас в свой актив записал Ярмоленко.

Также сегодня в рамках 11-го тура львовские "Карпаты" принимали луганскую "Зарю" и проиграли со счетом 1:2, а харьковский "Металлист" и донецкий "Олимпик" сыграли вничью - 0:0.

Таким образом, после 11-го тура в турнирной таблице сменился лидер. У "Динамо" - 26 очков, "Днепра" - 25, донецкого "Шахтера" - 21. У делящих 4-5 места луганской "Зари" и донецкого "Олимпика" - по 15 баллов.