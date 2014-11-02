"Будівельник" разгромил "Днепр-Азот" в центральном матче дня баскетбольной Суперлиги

В рамках чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги в воскресенье состоялись четыре матча, в центральном из которых киевский "Будівельник" обыграл в Днепродзержинске "Днепр-Азот" с разницей в 33 очка.

Решающей в этом матче стала первая четверть.

Киевляне ошеломили соперника уже в первой 10-минутки, которую выиграли со счетом 31:8. Следующие две четверти хозяева также проиграли, хотя уже не с таким безнадежным отставанием - 7:16 и 11:18. И лишь в заключительном периоде "Днепр-Азот" сумел чуть сократить отставание - 22:16. Лучшим игрокм матча в составе "строителей" стал Максим Пустозвонов, набравший 19 очков.

В других матчах дня днепропетровский "Днепр" обыграл "Киев" - 76:56, "Одесса" была сильнее львовской "Политехники" - 75:69, а "Николаев" на своей площадке разгромил запорожский "Ферро-ЗНТУ" - 82:57.

Таким образом, в турнирной таблице по-прежнему лидирует "Химик" (Южный) - 7 побед / 0 поражений, далее идут Черкаські Мавпи» - 4/1, "Будівельник", "Днепр" и "Николаев" - по 4/2.