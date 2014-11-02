УПЛ, 11-й тур, "Днепр" - Динамо": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепропетровске проходит центральный матч 11-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимает киевское "Динамо".

В этой игре сошлись команды, которые занимают 1-е и 2-е места в турнирной таблице УПЛ.

Днепропетровский "Днепр" в нынешнем сезоне является безусловным лидером украинского футбола. В 9 матчах Премьер-лиги команда одержала 8 побед, лишь однажды сыграв вничью - 25 очков. Единственное поражение на внутренней арене команда Мирона Маркевича потерпела в первом матче 1/8 финала Кубка Украины, проиграв луцкой "Волыни" со счетом 0:1. Но уже в ответной игре в Днепропетрвоске хозяева поля взяли убедительный реванш - 4:0 - и вышли в четвертьфинал соревнований. Примечательно, что для "Днепра" это первый из трех важнейших матчей подряд. 6 ноября команде предстоит ключчевая игра с азербайджанским "Карабахом" в Лиге Европы, а в следующее воскресенье, 9 ноября, матч Премьер-лиги с донецким "Шахтером".

В свою очередь, киевское "Динамо" также уверенно проводит нынешний сезон. Команда в 9 матчах одержала 7 побед при 2 ничьих - 23 балла. При этом, динамоцы уже провели игру с "Шахтером", обыграв соперника в Киеве со счетом 1:0.

На котировках букмекерских контор с минимальным преимуществом лидируют гости. На победу "Динамо" ставки принимаются с коэффициентом 2,5 к 1, в то время как на победу "Днепра" - 2,84 к 1, а на ничью - 3,6 к 1.0

Стартовые составы команд:

"Днепр": 71. Бойко, 3. Мазух, 17. Стринич, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 7. Канкава, 12. Бруно Гама, 18. Зозуля, 29. Ротань, 10. Коноплянка, 11. Селезнев.

Запасные: 16. Лаштувка, 14. Чеберячко, 21. Бартулович, 24. Лучкевич, 28. Шахов, 4. Кравченко С., 9. Калинич.

"Динамо": 1. Шовковский, 2. Данило Силва, 6. Драгович, 24. Вида, 34. Хачериди, 16. Сидорчук, 17. Рыбалка, 90. Беланда, 10. Ярмоленко, 7. Ленс, 22. Кравец.

Запасные: 23. Рыбка, 26. Бурда, 4. Велозу, 9. Безус, 29. Буяльский, 20. Гусев О., 91. Теодорчик.