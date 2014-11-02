УПЛ, 11-й тур, "Карпаты" - "Заря": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове проходит матч 11-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают луганскую "Зарю".

Встречаются команды, которые занимают 12-е и 7-е места в турнирной таблице.

Для "Карпат" нынешний сезон складывается крайне неудачно. В 9 матчах команда одержали лишь 2 победы при 2 ничьих и 5 поражениях. Более того, в турнирной таблице у львовян не 8 очков, а лишь 5. Это связано с тем, что команду еще 23 сентября лишили 3 очков за неисполнение решения ФФУ от 20 ноября 2013 года, обязывающего "Карпаты" погасить долги по контракту с македонским вратарем Мартином Богатиновым, покинувшим Львов в ноябре 2013-го. КДК проинформировал, что 23 января этого года Карпаты получили предупреждение, затем их трижды штрафовали, но решение ФФУ клуб до сих по не выполнил.

Сегодняшний матч для команды крайне важен, так как победа позволит оторваться от аутсайдеров УПЛ - ужгородской "Говерлы" и мариупольского "Ильичевца". Впрочем, подняться хотя бы на 11-е место в таблице львовянам не удастся, так как у запорожского "Металлурга" на 4 балла больше - 9.

В свою очередь, "Заря" находится в середине таблицы, а в случае победы может и вовсе переместиться на 4-е место. Луганчане в 9 матчах одержали 3 победы при 3 ничьих и 3 поражениях.

На котировках букмекерских контор фавортом с небольшим преимуществом является "Заря". На победу гостей ставки принимаются с коэффициентом 2,5 к 1, в то время как на победу хозяев - 3,1 к 1, а на ничью - 3,25 к 1.