Суперчемпион WBO Хук считает что у Пулева будет шанс победить Кличко

Хук считает, что у Пулева будет шанс победить Кличко, сообщает Sport.ua со ссылкой на World boxing news.

В частности, Хук заявил: "Конечно, у Пулева будет шанс выиграть. У тяжеловесов все может решить один удар. Вспомните хотя бы первый бой Леннокса Льюиса против Хасима Рахмана. Никто не оставлял Рахману ни малейшего шанса на победу, но он благодаря одному попаданию выиграл".

Также Хук рассказал о своих шансах на бой с Владимиром Кличко: "Я защитил свой пояс 13 раз. Поэтому с полным правом заявляю, что я могу побить Кличко. Большинство его последних противников, ничего из себя не представляли и запомнились либо своей болтовней, либо уже пребывали на закате карьеры".

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев состоится 15 ноября в Гамбурге (Германия).

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