В двух сегодняшних матчах Премьер-лиги не было забито ни одного гола

Полтавская "Ворскла" сыграла вничью матч украинской Премьер-лиги с мариупольским "Ильичевцем" - 0:0, а запорожский "Металлург" на своем поле с таким же счетом завершил матч с одесским "Черноморцем".

Обе игры проходили в рамках 11-го тура УПЛ.

"Ворскла" в игре с "Ильичевцем" была явным фаворитом, так как идет в верхней части турнирной таблицы, в отличие от замыкающего таблицу "Ильичевца". Тем не менее, мариупольцам удалось уберечь свои ворота от гола и добыть третью ничью в турнире. Теперь у команды 3 балла, но покинуть 14- строчку мариупольцам это не помогло.

В другом матче дня, в Запорожье, встречались команды, находящиеся в нижней части таблицы, но поправить свое турнирное положение никому из них не удалось.

Ранее, в пятницу, в рамках 11-го тура донецкий "Шахтер" проиграл землякам из "Металлурга" - 1:2, потерпев первое поражение в истории донецкого дерби.

Как сообщал УНИАН, центральный матч тура Премьер-лиги "Днепр" - "Динамо" состоится в воскресенье, 2 ноября, в Днепропетровске.

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию игры.