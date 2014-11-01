Немецкий "Вердер" одержал победу в первом матче Бундеслиги под руководством Скрипника

В немецком Майнце завершился матч 10-го тура немецкой футбольной Бундеслиги, в котором бременский "Вердер" обыграл "Майнц" со счетом 2:1.

Это была первая игра команды в Бундеслиге под руководством украинского специалиста Виктора Скрипника, сообщает официальный сайт Бундеслиги.

Счет в игре на 3-й минуте открыл игрок "Майнца" Синдзи Окадзаки. Но, в самой концовке первого тайма - на 44-й минуте - Франко Ди Санто сравнял счет. А уже в начале второго тайма, на 50-й минтуе Ди Санто сделал дубль - 2:1.

Таким образом, на счету у "Вердера" после 10 матчей 7 очков и команда занимает 17-е место в таблице из 18 коллективов.

Это уже вторая победа "Вердера" под руководством Скрипника. Ранее команда выиграла матч Кубка Германии у "Кемницера".

Как сообщал УНИАН, новым главным тренером футбольного клуба немецкой Бундеслиги «Вердер» (Бремен) украинский специалист Виктор Скрипник был назначен 25 октября.

Бывший наставник команды Робин Дутт отправлен в отставку после поражения в рамках 9-го тура чемпионата "Кельну" - 0:1 в матче, который состоялся 24 октября. В 9 матчах при Дутте команда набрала лишь 4 очка.