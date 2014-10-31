У Пулева больше шансов удивить козла капустой, чем победить Кличко - эксперт

Авторитетный российский эксперт бокса Александр Беленький поделился своим мнением о предстоящем поединке между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимиром Кличко и обязательным претендентом по версии IBF болгарином Кубратом Пулевым.

Об этом сообщает сайт Официального фан-клуба братьев Кличко, со ссылкой на "Спорт-экспресс".

«Пулев - боксер хороший, небитый и неистраченный, но у него больше шансов удивить козла капустой, чем победить чемпиона всего и вся в тяжелом весе Владимира Кличко. Ему просто нечем брать украинца. Он здесь не будет ни больше, ни быстрее соперника. Разовым нокаутирующим ударом он тоже не обладает, так что нет у него и шанса панчера» - считает Беленький.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев состоится 15 ноября в Гамбурге (Германия).

Читайте все новости о бое Владимир Кличко - Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному официальным фан-клубом братьев Кличко совместно с брендом "Хортиця". ТМ "Хортиця - абсолютное качество".