Обнародован состав сборной Украины на чемпионат мира по бегу на 100 км

Такое решение было принято во время заседания Исполкома Федерации легкой атлетики Украины, сообщает пресс-служба ФЛАУ.

В состав украинской команды для участия в чемпионате мира по бегу на 100 км вошли Роман Гаврилюк (Закарпатская обл.), Александр Головницкий (Волынская обл.) и Евгений Глива (Сумская обл.).

Соревнования 21 ноября будет принимать Доха (Катар).

Бег на 100 км - классическая дистанция ультрамарафона. Регулируется ІАU (Международная Ассоциация ультрамарафона). Соревнования проводятся по шоссе или на стадионе. С 2010 года соревнования проходят под патронатом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и имеют официальное название «IAU 100 km World Championship under the patronage of the IAAF».