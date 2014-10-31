Тренерский штаб сборной Украины по регби вызвал на сбор перед игрой с Молдовой 32 игрока

Учебно-тренировочные сборы пройдут 4-6 ноября на стадионе «Академия Спорта», сообщает пресс-служба регбийного клуба "Кредо-1963".

Наставник сборной Украины Зураб Кикачеишвили на сборы в Одессе вызвал 32 регбиста. По сравнению со сборами к игре со Швецией, команду пополнил восстановившийся от травмы полузащитник «Олимпа» Сергей Церковный. Вместе с тем, вызов не получили хавбек «Кредо-1963» Владислав Шпилевой и фулл-бек «Олимпа» Владимир Войтов.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом: нападающие - Виталий Крамаренко, Александр Полянский, Евгений Чайка, Руслан Радчук, Алексей Новокрещёнов, Эдуард Вертилецкий, Виктор Гуленко, Юрий Юдкин (все «Кредо-1963», Одесса), Александр Ломакин, Александр Цапенко, Николай Кирсанов, Константин Гурылёв (все «Олимп», Харьков), Николай Александрюк («Булава», Таганрог), Олег Васюченко («Авиатор», Киев), Вячеслав Демьянчук, Владислав Демецкий (оба «Хмельницкий», Хмельницкий), Александр Хоменко («Эпоха-Политехник», Киев), Нарек Манукян («Ребелс», Киев); полузащитники: Сергей Янчий («Булава», Таганрог), Андрей Белоусов («Ребелс», Киев), Николай Делиергиев («Кредо-1963», Одесса), Сергей Церковный («Олимп», Харьков); защитники - Сергей Гарькавый, Вячеслав Пономаренко, Олег Косарев (все «Олимп», Харьков), Павел Масюков, Виталий Краснодемский, Денис Масюков, Евгений Залевский, Тарас Марченко (все «Кредо-1963», Одесса), Андрей Шакура («Авиатор», Киев), Мирослав Шуляк («Хмельницкий», Хмельницкий).

По окончании сборов тренерский штаб огласит окончательную заявку, в которую войдут 23 игрока.

Матч Молдова – Украина состоится 8 ноября в Кишинёве.

В прошлом сезоне КЕН сборная Молдовы дважды обыграла украинцев - 18:38 в гостях и 28:8 дома.