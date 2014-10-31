НОК Украины поздравил чемпионов и призеров Игр-1964 с 50-летним юбилеем проведения Олимпиады

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

На Играх в Токио 8 украинцев стали олимпийскими чемпионами, 3 - серебряными призерами и 3 - бронзовыми.

«Прошло 50 лет, но ваш спортивный триумф незабытый, ведь он навсегда вписан золотыми буквами в историю украинского и мирового олимпизма. Вы - олимпийские легенды, яркий пример для подражания и пример для подрастающего поколения», - отметил Сергей Бубка.

Поздравительные открытки и памятные подарки от президента НОК Украины направлены Олимпийским чемпионам Игр-1964 - волейболистам Станиславу Люгайло, Юрию Пояркову, гимнастке Ларисе Латыниной, гребцам Владимиру Морозову, Андрею Химичу, Николаю Чужикову, тяжелоатлету Леониду Жаботинскому, фехтовальщику Григорию Крису; серебряным призерам - пловцу Георгию Прокопенко, волейболистам Людмиле Гуреевой, Валентине Мишак и обладателям бронзовых наград - легкоатлетам Владимиру Голубничому, Ивану Беляеву, пловчихе Татьяне Девятовой.

Сергей Бубка выразил слова благодарности выдающимся спортсменам за их весомый вклад в развитие отечественного спорта и популяризацию здорового образа жизни.