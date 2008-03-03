Днепр - Динамо: болельщики подрались с «Беркутом» (фоторепортаж)

Вчерашний матч с киевским Динамо днепропетровские болельщики еще долго будут видеть в кошмарных снах. Не такой игры ожидали они от своих кумиров, почивавших всю зиму на лаврах лидера чемпионата. Вот и главный тренер Олег Протасов отметил: "Не получилось у нас быть лидерами и войти во вторую часть сезона с такими же голодными глазами и с тем желанием, что было в первом круге".

Но не только мячами, методично влетавшими в ворота Кернозенко, запомнит город этот матч.

Еще до начала игры, «отличились» киевские болельщики. Группа фанов, прибывших из столицы, решила выплеснуть свои эмоции на… ни в чем не повинный трамвай. По словам очевидцев фаны стали раскачивать трамвай и громко… «общаться». На неоднократные предупреждения водителя болельщики не реагировали, а впоследствии инициировали драку с водителем. 45-летний мужчина с многочисленными травмами был госпитализирован. В трамвайном вагоне разбиты 4 окна, сломано оборудование.

На стадионе же страсти накалились практически до предела. После одной из атак подопечных Протасова, которые, сжав кулаки, отчаянно бросились отыгрываться, болельщикам на пару секунд показалось, что мяч оказался в сетке ворот Шовковского. Разочарование было более чем горьким… В секторах днепропетровцев послышался ропот, появились первые дымовые шашки, началась толчея, разговоры с милицией. Через минуту разговоры переросли в препирательства и в ход пошли тумаки.

Особо активных "Беркут" взялся проводить до выхода...

Сектор утонул в дыму.

Мало помалу ситуация стабилизировалась.

Какое-то время спустя пришла очередь динамовских ультрас зажигать файеры. Правда тут до столкновений с «Беркутом» не дошло.

Сводки правоохранителей не делят фанов на сине-бело-голубых и бело-голубых: "В день матча со стадиона «Метеор» в милицию были доставлены 28 болельщиков, которые совершили правонарушения. У болельщиков изъято 20 пиротехнических изделий".

Замначальника Днепропетровского городского УМВД Владимир СИДЛЕЦКИЙ отметил, что милиция в Днепропетровске в будущем будет предпринимать дополнительные предупредительные меры во время проведения футбольных матчей. По его словам, в дальнейшем фанатов футбольных клубов будут разделять по секторам и не пускать на матч с большими флагами.

Фото Евгения Арсеньева и Сергея Исаева/УНИАН