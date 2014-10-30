Соперники сборной Украины по гандболу сыграли первый матч отбора на Чемпионат Европы-2016

Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола Украины.

В городке Мишкольц-Тапольце, который расположен недалеко от украинской границы, венгерская сборная владела преимуществом лишь в концовке первого тайма. В эти минуты, подопечные Таланта Дуйшебаева, действительно выглядели предпочтительнее. Удачно провели первую половину встречи Габор Часар у хозяев, и Джилберто Дуарте в составе гостей. Дуарте, хорошо удавались индивидуальные действия. Он смело обыгрывал "один в один" соперников, а также здорово сбрасывал мяч в линию. В свою очередь, Часар прекрасно взаимодействовал с партнерами. 4 мяча перевеса (19:15), казалось бы свели на нет интригу в противостоянии.

Но, после перерыва соперник очень быстро " вернулся в игру" и сравнял счет - 19:19. А когда португальцы вышли вперед, показалось, что даже такой именитый тренер как Талант Дуйшебаев, немного растерялся. К тому же, ему не совсем удобно было изъяснятся с игроками через переводчика. Но, фортуна все-таки была к хозяевам благосклонна - минимальная победа.

Следующий матч сборная Венгрии проведет против команды Украины в Киеве в воскресенье, 2-го ноября. Португальцы же в этот день сыграют в пригороде Порту против России.

Как сообщал УНИАН, Европейская федерация гандбола перенесла первый матч сборных Украины и России (должен был состояться 29 октября) на неопределенный срок. Ориентировочно игра должна состояться в марте 2015 года.