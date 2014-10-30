Украинец Лэнь набрал 3 очка в стартовом матче "Финикса" в новом сезоне НБА

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Украинец провел на площадке 14 минут, за это время сделав также 5 блок-шотов и 1 подбор и совершив 1 потерю. Свои очки Лэнь набрал в третьей четверти, а в решающей четвертой 12-минутке на площадке уже не появлялся.

"Финикс" отлично провел первую и третью четверти, которые выиграл соответственно "+14" и "+16", но проиграл вторую и четвертую 12-минутки - обе с разницей "-5".

Как сообщал УНИАН, Алексей Лэнь является единственным украинским легионером в НБА на данный момент. В сезоне 2013/14 в сильнейшей клубной баскетбольной лиге мира также выступал Вячеслав Кравцов, игравший вместе с Лэнем в составе "Финикса", но в марте руководство клуба приняло решение расторгнуть с ним контракт.