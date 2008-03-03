Фаны «Динамо» поставили Днепропетровск на уши

В Днепропетровске сотрудники городского управления внутренних дел задержали шестерых болельщиков ФК «Динамо» (Киев), которые вчера разбили трамвайный вагон маршрута №1 и избили водителя.

Как сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника Днепропетровского городского УМВД Владимир СИДЛЕЦКИЙ, 6 болельщиков помещены в изолятор временного содержания, где будут находиться до избрания для них меры пресечения.

По словам В.СИДЛЕЦКОГО, милиция будет настаивать на аресте задержанных. Задержанные болельщики ФК «Динамо» (Киев) – киевляне 17-20 лет.

В.СИДЛЕЦКИЙ сообщил, что инцидент в трамвае произошел вчера в 12 часов на центральном проспекте Днепропетровска на остановке «Улица Столярова».

По данным свидетелей, группа болельщиков из Киева, прибывших в Днепропетровск на матч Чемпионата Украины по футболу между киевским «Динамо» и местным «Днепром», стали раскачивать трамвай и громко общаться. На неоднократные предупреждения водителя болельщики не реагировали, а впоследствии инициировали драку с водителем. 45-летний водитель получил травмы головы и туловища и был госпитализирован. В трамвайном вагоне разбиты 4 окна, сломано оборудование. Из-за драки движение трамваев маршрута №1 в Днепропетровске было прекращено более чем на час.

По факту драки Кировский райотдел внутренних дел Днепропетровска возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровске 2 марта состоялся футбольный матч между командами «Днепр» (Днепропетровск) и «Динамо» (Киев). Киевляне победили со счетом 4-0.