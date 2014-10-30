Гимнаст Верняев признан лучшим спортсменом Украины в октябре
12:26, 30 октября 2014Спорт
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Чемпион мира по спортивной гимнастике Олег Верняев признан Национальным олимпийским комитетом лучшим спортсменом Украины в октябре. Наставник спортсмена Геннадий Сартинский получил признание лучшего тренера месяца.
Олег Верняев в третий раз признан лучшим спортсменом месяца в Украине / noc-ukr.org
Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.
После великолепного выступления на майском чемпионате Европы в Софии, с которого Олег вернулся с золотой наградой чемпиона Старого Света и двумя бронзовыми медалями, на октябрьскоv мировом первенстве в китайском Нанкине наш спортсмен в упражнениях на брусьях уверенно завоевал медаль высшей пробы.
Это «золото» чемпионата мира стало не только первым в карьере Верняева, но и первой золотой наградой мирового первенства для Украины за последние 18 лет.
Верняев уже в третий раз завоевывает звание лучшего спортсмена месяца. Раньше гимнаст был признан Национальным олимпийским комитетом лучшим спортсменом Украины в ноябре-2012 и мае-2014.
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