Гимнаст Верняев признан лучшим спортсменом Украины в октябре

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

После великолепного выступления на майском чемпионате Европы в Софии, с которого Олег вернулся с золотой наградой чемпиона Старого Света и двумя бронзовыми медалями, на октябрьскоv мировом первенстве в китайском Нанкине наш спортсмен в упражнениях на брусьях уверенно завоевал медаль высшей пробы.

Это «золото» чемпионата мира стало не только первым в карьере Верняева, но и первой золотой наградой мирового первенства для Украины за последние 18 лет.

Верняев уже в третий раз завоевывает звание лучшего спортсмена месяца. Раньше гимнаст был признан Национальным олимпийским комитетом лучшим спортсменом Украины в ноябре-2012 и мае-2014.