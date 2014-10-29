"Черноморец" вышел в 1/4 финала Кубка Украины

В Одессе завершился ответный матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором одесский "Черноморец" принимал "Сталь" из Днепродзержинска и сумел завоевать путевку в четвертьфинал лишь в серии пенальти.

Основное время матча завершилось с тем же счетом, что и первая игра в Днепродзержинске - 2:1 в пользу хозяев поля, а 11-метровые одесситы исполнили лучше, 4:2.

Одесситы в этом матче должны были выигрывать с разницей в 2 мяча, чтобы обеспечить себе выход в следующий круг соревнований. Но, команде удалось лишь повторить успех соперника в игре месячной давности в Днепродзержинске.

Счет в конце первого тайма, на 40-й минуте открыл Анатолий Диденко. Но, в начале второй половины игры, на 56-й минуте, Антон Котляр, сделавший дубль в первой игре, забил третий гол в ворота "Черноморца" за два матча - 1:1. И лишь на 80-й минуте одесситы сумели вновь выйти вперед. Красивый дальний удар из-за пределов штрафной удался Евгению Опанасенко.

В оставшееся время до финального свистка и в дополнительное время команды так и не сумели поразить ворота соперника, а в серии пенальти игроки "Стали" реализовали лишь половину своих ударов - два из четырех. Не реализовали свои попытки Владимир Адамюк и Василий Билый. Победный же гол одесситов забил Андрей Слинкин.

Ранее сегодня полтавская "Ворскла" во второй раз обыграла мариупольский "Ильичевец" - 3:2 (первый матч - 1:0) и вышла в четвертьфинал, а харьковский "Металлист" сыграл вничью с ужгородской "Говерлой" - 1:1 и вышел в четвертьфинал за счет большего количества забитых голов в матче на чужом поле (первая игра - 2:2).

Как сообщал УНИАН, также в четвертьфинал уже вышли донецкие "Шахтер" и "Олимпик", днепропетровский "Днепр" и киевское "Динамо".

Матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу проходят 27-30 октября.