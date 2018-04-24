Новый сезон НБА: «интернационал» Сан-Антонио против Америки

НБА входит в четверку главных спортивных лиг Америки, наряду с хоккейной НХЛ, бейсбольной МЛБ и футбольной НФЛ (американский футбол – не путать с европейским, который, по ту сторону океана, презрительно называют «соккер»). Лига является одной из старейших в мировом баскетболе, ведя свой отчет с 40-х годов прошлого столетия. И, на протяжении всей своей истории, чемпионат НБА является главным ежегодным баскетбольным соревнованием в мире.

68 прошлых лет

В августе 1949 года прошла встреча владельцев двух лиг - НБЛ и БАА, на которой было подписано соглашение об объединении и создании единой Национальной баскетбольной ассоциации. В состав НБА изначально вошли 17 команд, разделенные на 3 дивизиона по 5-6 команд. Правда, в 1950 году, 6 команд вышли из НБА, а в 1954 году количество команд и вовсе сократилось до 8-ми. Но именно они, впоследствии, стали основной НБА, ее ядром. Все восемь команд существуют и по сей день: «Нью-Йорк Никс», «Бостон Селтикс», «Голден Стейт Уорриорз», «Лос-Анджелдес Лейкерс», «Сокраменто Кингз», «Филадельфия Севенти Сиксерз», «Детройт Пистонс» и «Атланта Хокс».

Первые шесть сезонов НБА прошли под знаком бесспорного преимущества бывшего клуба НБЛ — команды «Лейкерс», представлявшей Миннеаполис. Она сумела выиграть за это время пять чемпионатов. И лишь в 1951 году, из-за большого числа травм среди игроков, «Лейкерс» уступила право играть в финальной серии клубу «Рочестер Ройалз», который, в итоге, стал чемпионом. Своими успехами «Лейкерс» были, в первую очередь, обязаны центровому Джорджу Майкену - одному из первых игроков со статусом «суперзвезда».

Еще одной командой, оставившей заметный след в истории лиги, стал «Бостон Селтикс», с которым никто не мог сравняться с 1957 по 1969 годы, включительно. «Кельты» выиграли в течение 13 сезонов 11 чемпионских титулов. Легендарный тренер команды Рэд Ауэрбах выменял права на центрового Билла Рассела, а затем заполучил форварда Тома Хейнсона, создав чемпионскую команду. Объединив амбициозных новичков с такими игроками как Джон Хавличек, Билл Шерман, Боб Коузи и Сэм Джонс, тренер, начиная с сезона 1956—1957 годов, десять раз подряд выводил «Селтикс» в финал плей-офф НБА. «Селтикс» конца 50-х — начала 60-х считается одной из наиболее доминирующих команд за всю историю лиги.

Не менее культовыми в лиге считаются «Чикаго Буллз» с легендарным Майклом Джорданом в составе (команда выиграла 6 титулов чемпиона в 90-х годах ХХ-го века) и «Лос-Анджелес Лэйкерс», выигрывавший титул чемпиона 16 раз в своей истории. По этому показателю «короли» уступают только «Бостону» - 17 побед.

Что касается функционеров лиги, то, безусловно, культовой фигурой здесь является комиссионер Дэвид Стерн, руководивший ассоциацией 30 лет - с 1984 по 2014 годы. Свой пост он покинул 1 февраля нынешнего года. Именно Стерн поднял лигу на новый уровень — как финансовый, так и игровой. В 1980 году в лиге появилась 23-я по счету команда, «Даллас Маверикс», в 1988 году НБА пополнилась командами из Майами и Шарлотт (позже — Новый Орлеан), а в 1989 году в лиге дебютировали «Миннесота Тимбервулвз» и «Орландо Мэджик». Если на момент прихода Стерна в лиге было 22 команды, то уже в сезоне 2004/05 – 30, выступающие в НБА и по сей день.

В истории НБА, как и в НХЛ, были также и «локауты» - забастовки игроков, которые не могли договориться с владельцами клубов о потолке зарплат. Впрочем, существенное влияние на жизнь лиги они оказывали крайне редко. Чисто символическими получились первые два локаута - в 1995 и 1996 годах. Они объявлялись в межсезонье и быстро прекращались, никак не затронув регулярные чемпионаты. Но вот третий, объявленный в июле 1998 года, поставил под угрозу проведение первенства. В итоге, договор был подписан посреди сезона. Чемпионат, стартовавший вместо октября 1998 года в феврале 1999-го, был организован в сильно сокращенном формате. Команды сыграли лишь по 50 матчей вместо 82. Последний, на данный момент, четвертый локаут, произошел перед сезоном 2011/12. Тогда он затянулся до 25 декабря и команды провели по 66 игр вместо 82.

Равнение на Америку

В отличие от хоккейной НХЛ, с клубами которой могут практически на равных поспорить ведущие команды Чехии, Швеции или созданной в России КХЛ, команды НБА находятся вне конкуренции. Пропасть настолько огромна, что сборная США по баскетболу может легко выиграть финальный матч чемпионата мира у Сербии с разницей в 37 очков. А выездные турне клубов НБА в Европу, зачастую, оборачиваются не менее разгромными поражениями сильнейших представителей Старого Света. Наконец, если в хоккейной НХЛ выступают около 300 игроков из Европы (только россиян в прошлом сезоне насчитывалось 28), играющих далеко не последние роли в своих командах, то в случае с баскетболом, уже само попадание на американский континент для европейца считается огромнейшим благом. Звезд уровня Тони Паркера или Дирка Новицки можно пересчитать по пальцам. Из 92 игроков, заявленных в командах НБА в сезоне 2013/14, подавляющая часть прочно сидела на скамейке запасных, изредка появляясь на площадке.

На ведущих позициях в лиге, в большинстве своем, доморощенные игроки – студенты американских вузов, прошедшие школу NCAA, либо самородки из других лиг, в том числе, из любительских. Кстати, не нашедшие себя в американских командах местные игроки с удовольствием уезжают в Европу и в Азию. Доходы здесь, конечно, поменьше. Причем даже в ведущих клубах Европы - претендентах на победу в Евролиге ULEB. Тем не менее, как шутят специалисты, американских баскетболистов настолько много, что, при желании, они бы смогли сыграть ведущие роли и в командах чемпионата Антарктиды.

В сезоне 2013/14 в лиге играли и два украинца – Алексей Лэнь и Вячеслав Кравцов. И, накануне, за день до старта нового сезона, Лэнь подписал новый контракт с «Финиксом». Клуб воспользовался возможностью на продление договора с украинским центровым до трех лет. А вот Кравцов так и не смог удержаться в составе «солнечных». Он был отчислен из команды 2 марта нынешнего года, а, спустя полгода, 16 сентября, было объявлено, что украинец подписал контракт с клубом «Фошань Лонг Лайонс» из Китая.

Тем не менее, именно нынешний сезон побьет рекорд по засилью легионеров за всю историю лиги. Согласно официальной статистике НБА, всего в составах команд будут числиться 101 легионер из 37 стран. В прошлом году таких было на девять человек меньше. Лидером по этому показателю является «Сан-Антонио» - девять иностранцев. У «Миннесоты» и «Бруклина» - по шесть игроков.

Любопытно, что именно «Сан-Антонио» является действующим чемпионом НБА. Однако кроме аргентинца Ману Джинобили и француза Тони Паркера, вряд ли кто еще сможет претендовать на место в стартовой пятерке. Тим Данкан и прочие «местные» свой хлеб едят не зря…

Фавориты по составу

Главными поставщиками информации накануне сезона, в Америке традиционно считаются букмекеры. К аналитикам контор прислушиваются все – от сторонних специалистов до тренеров команд и самих игроков. Иногда они это делают с большим запозданием. Ярким примером тому, в нынешнее межсезонье, стала история с переходом Леброна Джеймса. Один из самых ярких игроков лиги последних лет, 2-кратный чемпион НБА, а также 2-кратный олимпийский чемпион, в нынешнее летнее межсезонье абсолютно неожиданно вернулся из «Майами» в «Кливленд». Как оказалось, переоценить значение этого игрока для букмекеров невозможно, в принципе.

«Кливленд» еще месяц назад никто не воспринимал всерьез, а теперь он уже главный фаворит сезона 2014/2015. Коэффициент на то, что возвращение лучшего баскетболиста планеты поможет «кавальерс» стать чемпионом, равен пяти. В Топ-5 фаворитов есть также действующий чемпион – «Сан-Антонио Сперс». Коэффициент на то, что «шпоры» защитят титул, равен шести. Тройку замыкает еще один представитель Запада – «Оклахома», на нее коэффициент 7. Далее идут из «Чикаго» — 8, и еще одна техасская команда «Хьюстон» — 9. «Майами», после ухода Джеймса, не нашлось места даже в первой десятке фаворитов.

Прогноз букмекеров весьма любопытен, если не сказать больше. Дело в том, что «Кливленд» никогда не становился чемпионом НБА, а его лучшим чемпионатом стал сезон 2006/07, когда команда дошла до финала плей-офф, заняв итоговое, 2-е место. Любопытно, что последние 4 года, начиная с сезона 2010/11, «Кливленд» не выходил даже в плей-офф соревнований, число 16 лучших команд мира. Именно летом 2010-го года команду покинул… Леброн Джеймс. При нем, кстати, расцвел и «Майами», дважды подряд выигрывавший титул чемпиона лиги – в 2012-м и 2013-м годах. До этого команда была на вершине только однажды – в 2006-м. Насколько действенным является присутствие на площадке одного-единственного игрока мы уже узнаем совсем скоро.

А вот действующий чемпион – «Сан-Антонио» - куда более стабилен по своим результатам в последние годы. Стабильно высок. Команда, на протяжении последних четырех сезонов, становится сильнейшей в своем дивизионе (2011-2014). И два последних года не знает себе равных в конференции (2013-2014). Наконец, минувшим летом они стали сильнейшими во всей НБА. Интернационал «шпор», состоящий из 9 легионеров и 6 американцев, оказался идеальным сплавом в прошлом сезоне.

Смогут ли Паркер, Джинобили, Данкан и Ко отстоять свой титул в новом сезоне, сейчас не скажет никто. Но в том, что команда, по-прежнему, будет одной из главных сил лиги, сомнений нет. В нынешнее межсезонье в ней произошли минимальные изменения, а интернациональным стал даже тренерский штаб, в который вошел известнейший итальянский специалист Этторе Мессина. До этого он тренировал элитный клуб Старого света – московский ЦСКА. Пойти «на повышение» в НБА в тренерском цехе означает лишь стать одним из шести помощников главного тренера Грегга Поповича.

Наконец, третий фаворит сезона - «Оклахома» - также весьма стабильна в последние годы. Она, как и «Сан-Антонио», неизменно становилась сильнейшей в своем дивизионе последние четыре года – с 2011 по 2014, и выиграла конференцию в 2012-м. Вот только чемпионом НБА, первый и последний раз в истории, «Оклахома» стала в уже далеком 1979-м году. Главной звездой нынешней команды является Кевин Дюрант, а единственным легионером - испанец Серж Ибака.

«Чистые американцы» против «интернационала» - чем не интрига нового сезона?..

Кирилл Стадниченко