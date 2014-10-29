Менеджер тренировочного лагеря Кличко отметил, что подготовка к бою с Пулевым идет по графику

Менеджер тренировочного лагеря Кличко и шеф-повар украинского чемпиона Дэвид Вильямс рассказал, как проходит подготовка Владимира к предстоящему поединку с болгарином Кубратом Пулевым.

Вильямс записал видеообращение, сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко.

В частности, менеджер отметил: "Владимир сейчас находится именно в такой форме, которую мы и планировали – его процент жира, его вес идеальны, все идет по графику. Мы в предвкушении второй недели спаррингов. Вчера к нам прибыли новые спарринг-партнеры. Владимир выглядит фантастически, а его спарринг-партнеры делают невероятную работу. Все идет по плану".

"Наша команда с нетерпением ждет предстоящего боя. Мы хотим поблагодарить вас, фаны, так как ощущаем вашу поддержку и мы делаем все это ради вас. Спасибо и до новых встреч", - добавил Вильямс.

Как сообщал УНИАН, поединок Кличко – Пулев состоится 15 ноября в Гамбурге (Германия).

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