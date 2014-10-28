Осужденный за убийство подруги легкоатлет Писториус может выступить на Олимпиаде в Рио
Южноафриканскому легкоатлету-ампутанту Оскару Писториусу разрешат выступить на Олимпиаде и Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, если этому не будет формальных препятствий.
Об этом заявил руководитель пресс-службы оргкомитета Игр-2016 Марио Андрада, сообщает Lenta.ru.
"Мы с радостью примем его в Бразилии, как и любого другого спортсмена. Мы рады всем спортсменам, это олимпийский дух", - заявил он.
При этом олимпийский и паралимпийский комитеты ЮАР отвергают вероятность появления Писториуса на ближайшей летней Олимпиаде. Как считают в этих ведомствах, бегун не сможет принимать участие в соревнованиях в течение пяти лет — назначенного ему тюремного срока за непредумышленное убийство его подруги Ревы Стенкамп.
Спортсмен может выйти на свободу примерно через десять месяцев. В июне 2015 Писториус получит право претендовать на условно-досрочное освобождение за хорошее поведение.
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Южноафриканец застрелил Стенкамп 14 февраля 2013 года в собственном доме. Приняв ее за грабителя, он сделал несколько выстрелов в запертую дверь туалета. Девушка получила смертельные ранения в область головы.
Писториус — шестикратный чемпион Паралимпийских игр, выступавший и в соревнованиях с участием полноценных спортсменов. Он является серебряным медалистом чемпионата мира 2011 года в эстафете 4×400 метров.