Представлена эмблема ЧМ-2018 по футболу

В Москве состоялась презентация эмблемы чемпионата мира по футболу 2018 года.

Эмблему ЧМ-2018 представили президент Международной федерации футбольных ассоциаций Йозеф Блаттер, чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Каннаваро, министр спорта РФ Виталий Мутко и российский шоумен Иван Ургант.

Презентация состоялась в рамках ТВ-шоу Первого канала "Вечерний Ургант".

Игры ЧМ-2018 запланированы на 12 стадионах в 11 городах России - в Москве ("Лужники" и "Открытие-Арена"), Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2010-го года Россия получила право принять Чемпионат мира-2018.

В последние месяцы раздаются многочисленные призывы отобрать у России право проведения крупных спортивных событий, включая ЧМ-2018, из-за аннексии РФ украинского Крыма, поддержки террористических организаций ЛНР и ДНР на востоке Украины, а также включения трех крымских клубов в состав участников чемпионата России по футболу.

ФИФА игнорирует эти призывы, подчеркивая что спорт вне политики.