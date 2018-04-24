Где Тула, а где Ялта: как крымскую велогонку в России прописывали

С политической точки зрения, позиции сторон по теме Крыма давно определены и понятны: Украина едва ли когда-то признает полуостров частью другого государства. Тем не менее, когда речь заходит о спорте, этот вопрос, как ни странно, становится сложнее. Хороший и актуальный пример – футбол. Согласно уставу ФИФА и УЕФА, двух международных организаций, под юрисдикции которых попадают и украинская, и российская футбольные федерации, проведение матчей чемпионата России на территории Крыма – явное нарушение. Игры, впрочем, проводятся с августа, а над решением этого спорного вопроса продолжает трудиться рабочая группа УЕФА…

Но вернемся к велоспорту. Классический спор на крымскую тему возник между Федерацией велоспорта Украины и организаторами FreeRate DH - гонки по маунтинбайку, которая в 2013 году была впервые включена в календарь Международного союза велосипедистов (UCI), да еще и в качестве гонки первой категории. Несмотря на свою молодость, FreeRate DH – серьезный старт в дисциплине даунхилл (скоростной спуск). На него в прошлом году в Украину приехали многие топовые гонщики. В этой связи, нет ничего удивительного, что в календаре UCI на 2015-й год снова есть FreeRate DH. Вот только проходить гонка должна в Ялте. И Ялта, в том же календаре, указана… как часть России.

Здесь следует тщательнее разобраться с правовыми моментами, которые касаются отношения UCI к принадлежности Крыма. Несмотря на то, что весной текущего года на полуострове была основана Федерацию велоспорта Крыма, созданная по российскому законодательству, свою позицию Международный союз велосипедистов выразил четко: UCI, как любая международная организация, признает Крым неотъемлемой частью Украины. Это означает, что проведение международных соревнований на территории автономии находится исключительно под юрисдикцией Федерации велоспорта Украины.

Впрочем, несложно догадаться, что организаторы FreeRate DH, планируя проведение гонки на май 2015 года, не только не уведомили Федерацию велоспорта Украины об ее проведении, но и заявили ее Международному союзу велосипедистов как российскую, чем нарушили нормы регламента UCI.Обратимся к другому нормативному документу - регламенту UCI. С точки зрения правового поля UCI, организатором велосипедной гонки может быть исключительно обладатель лицензии национальной федерации той страны, на территории которой и должны проходить соревнования. Более того, организатору необходимо получить и все разрешения административных органов, в соответствии с законами и правилами страны проведения соревнований. То есть – Украины.

К слову, нынешняя попытка обмануть чиновников UCI – не первая для новосозданной Федерации велоспорта Крыма. Так, еще весной текущего года Ольга Пернацкая, как представитель этой организации, уже пыталась перевести FreeRate DH под юрисдикцию Федерации велоспорта Российской Федерации, но в UCI в ее просьбе было отказано. Здесь также следует сделать отступление относительно самой госпожи Пернацкой.

Так как до всех событий, приведших, в итоге, к российской оккупации Крыма, Федерация велоспорта Украины всячески поддерживала инициативу развития Международной гонки в Крыму, то, увидев целесообразность развития Пернацкой в качестве национального судьи по байку, Украина направила ее в шведский Мальме на курсы повышения квалификации судей UCI. Там Ольга Пернацкая и Наталья Фигурская получили квалификацию национальных судей от Украины. Теперь же Пернацкая пытается обмануть и Украину, и UCI.



Впрочем, украинская сторона с таким положением вещей мириться не намерена. 20 октября Федерация велоспорта Украины в лице вице-президента Александра Башенко направила в Швейцарию, где находится штаб-квартира UCI, соответствующее обращение, в котором высказала свой решительный протест против проведения российской гонки в Крыму. А в Международном союзе велосипедистов с ситуацией пообещали разобраться, сославшись на техническую ошибку.Но как ей удался нынешний обман? Судя по всему, организаторы гонки воспользовались небольшой лазейкой, на которую в UCI просто не обратили внимание. Дело в том, что в Тульской области России тоже есть своя Ялта, которая, без всяких сомнений, находится на российской территории. Именно поэтому чиновники из UCI, детально не проверив информацию, поданную из Крыма, включили гонку в свой календарь как российскую. Таким образом, в календаре UCI на 2015-й год присутствует международная гонка, которая, с правовой точки зрения, не может там находиться.

В то же время, реакция спортивного директора FreeRate DH Ольги Пернацкой на обращение украинской федерации в UCI была довольно нервной: «Они не просят признать гонку украинской, они просят вообще ее ликвидировать». На практике данное высказывание лишь частично соответствует действительности. В письме, направленном Башенко в Швейцарию, присутствует фраза о лишении ялтинской гонки статуса международной, однако она совершенно логична, если учесть, что Федерацию велоспорта Украины даже не уведомили о проведении соревнований.

В свою очередь, президент Федерации велоспорта города Киева Денис Шолудько смотрит на ситуацию иначе: «Крым – это Украина. Но мы не ставим палки в колеса: меняйте место проведения с России на Украину, и проводите гонку».

К слову, в таком формате проведение даунхилла возможно только в Закарпатье. Ведь в Крыму, на временно оккупированной территории, украинская Федерация не может гарантировать безопасность участников гонки. Кроме этого, проведение соревнований на полуострове осложняется отсутствием авиасообщения с Крымом, трудностями с сухопутным пересечением границы, а также перебоями в поставках продовольствия. Проведение же гонки в Закарпатской области, которая граничит с тремя европейскими государствами, по мнению Дениса Шолудько, имеет развитую транспортную и туристическую инфраструктуру, что, несомненно, обеспечит успех этим соревнованиям. По его словам, других вариантов у организаторов нет – иначе велогонка потеряет свой международный статус.

Эту позицию можно назвать общей для всей украинской Федерации, которая отдельно подчеркивает, что не планировала выступать с ней публично. Причиной вынесения внутреннего спора на публику стало поведение руководства гонки во главе с Ольгой Пернацкой: они уходили от контакта с Федерацией, раздавая при этом соответствующие комментарии в прессе. К слову, в том случае, если страна проведения FreeRate DH в календаре UCI на 2015 год будет изменена, Федерация велоспорта Украины обещает оказать поддержку в проведении гонки. Даже несмотря на то, что Крым, на сегодняшний день, не контролируется украинскими властями.

Собственно, Федерация до последнего не поднимала спор на тему «чей Крым». Статус автономии, обозначенный Россией, не признает ни одна международная организация в мире. А, в результате действий организаторов ялтинской велогонки создалась ситуация, «благодаря» которой был нанесен существенный урон репутациям Федераций велоспорта и Украины, и России. Причем не только в глазах UCI, но и всего велодвижения.

...В любом случае, сор из избы вынесен. Предполагаемое решение Международного союза велосипедистов по этому вопросу, скорее всего, будет однозначным и станет уроком того, что обманывать чиновников международных организаций не стоит. Если же UCI не отреагирует, то вспыхнет очередной спортивно-политический скандал на крымскую тему.

Елена Гермашова