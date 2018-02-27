Олимпийцы на продажу: кто перекупает у Украины потенциальных чемпионов

"Олимпийским шопоголизмом" по отношению к украинским спортсменам больше всех страдает Азербайджан, Россия и Беларусь.

С каждым годом все больше украинских спортсменов выступают под флагами других стран. "Олимпийским шопоголизмом" больше всех страдает Азербайджан, Россия и Беларусь. Именно эти три страны чаще всего перекупают украинских спортсменов.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

Гимнаст Олег Степко на Олимпиаде-2012 представлял Украину, а на Олимпиаде-2016 - уже Азербайджан. Гимнаст принял решение не продлевать контракт с Украиной, а переехал в Азербайджан. Скауты позвонили Олегу после того, как он выиграл Чемпионат Европы в 2013 году. Решающим моментом при принятии решения переехать в Азербайджан стала травма руки. Там спортсмену охотно обеспечили качественное и дорогостоящее лечение.

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"Все условия были созданы: по тренировкам, медицине, по страховке", - говорит Степко.

Кроме того, в Украине олимпийский спортсмен получал копейки - $500-600. Тогда как в Азербайджане, по его словам, он получал хорошую сумму и ни в чем себе не отказывал.

Интересно, что на следующей Олимпиаде спортсмен готовится нести уже флаг России.

В Россию заманивали и единственного Олимпийского чемпиона от Украины в этом году фристайлера Александра Абраменко.

Украинского спортсмена Олега Верняева также пытались перекупить.

"Первые предлагали азербайджанцы, потом включились русские. Пятерку зелени от региона зарплата, институт любой, квартира мне сразу, родителям трудоустройство и плюс еще от федерации зарплата", - делится Верняев.

Предлагала свое гражданство нашему спортсмену и Германия. Зарплату там обещали в 3,5 тыс. евро.

При всем этом Украина входит в топ-5 стран Европы с наибольшем вознаграждением за золотую медаль - $125 тыс. В мировом рейтинге первое место удерживает Азербайджан $510 тыс. Казахстан платит $250 тыс., Киргизия - $200 тыс., Узбекистан и Беларусь - по $150 тыс., а Россия - $56 тыс.

Как сообщал УНИАН, Олимпийский чемпион Абраменко вынес флаг Украины на церемонии закрытия Игр.