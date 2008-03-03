Сергей Ребров перешел в Рубин

Капитан киевского Динамо Сергей Ребров стал игроком Рубина.

С казанцами 33-летний полузащитник/нападающий подписал контракт на два года, сообщает официальный сайт казанского клуба.

Разговоры о переходе Реброва велись где-то последние две недели, отмечает Football.ua.

Казалось, на последней пресс-конференции перед матчем с Днепром капитан киевлян развеял все сомнения.

"Вот вы написали, мол, Ребров почти перешел в Рубин, придумали баснословные суммы контракта, но на самом деле это все очень далеко от истины. На сегодняшний день я выступаю за Динамо. Все, что меня волнует в данный момент - это подготовка к второй части сезона. Я хочу поскорее забыть об этой истории с Рубином".

Сергей ездил вместе с командой в Днепропетровск, но не мог играть из-за травмы полученной в конце сбора в Испании. По его виду, не можно было и предполагать, что это его последние минуты в Динамо.

"Продажа Реброва сейчас, может быть, и была бы возможна, если бы не одно "но". Юрий Семин считает, что нам Сергей нужен для завоевания "золота" чемпионата", - говорил президент Динамо Игорь Суркис.

"Относительно того, готов ли я предложить Реброву новый двухлетний контракт, как того якобы хочет сам футболист, то скажу, что ему я готов предложить пожизненный контракт".