Олимпиада-2018: сенсации, разочарования и погодные коррективы

Игры в Пхенчхане дарили сенсации как в закрытых ледовых дворцах, так и на открытых снежных трассах, но уже с важной поправкой на корейскую погоду, особенно в первые дни Олимпиады. Так, едва не сорвались первые соревнования по биатлону – спринтерские гонки. А график состязаний по горнолыжному спорту был очень сильно смещен и едва вложился в сжатые сроки проведения всей Олимпиады – две с половиной недели. Не прошли вовремя и ряд стартов по прыжкам с трамплина. Накладки не затронули соревнования по лыжному двоеборью и чистым лыжным гонкам, но и там напряжение висело постоянно.

Король биатлона Фуркад и скромный Бё

В итоге, ветер существенно вмешался в распределение медалей в биатлонных гонках, где лидер мирового сезона и фаворит гонки мог запросто прийти на огневой рубеж и попасть в порыв ветра, что неминуемо приводило к ошибкам и лишним штрафным кругам. Да, спринт в биатлоне на Олимпиаде традиционно считается самым непредсказуемым видом спорта. Но, чтобы так… Боровшиеся на протяжении всего сезона за 1-2 места француз Мартен Фуркад и норвежец Йоханнес Бё и близко не подступились к борьбе за медали, заняв, в итоге, 8-е и 13-е места, соответственно. И если Фуркад смог реабилитироваться и занять 1-е место в следующем виде олимпийской программы – гонке преследования, то отставание Бё оказалось слишком большим – он финишировал на 4-м месте.

Бё взял свое в индивидуальной гонке – самой сложной и трудоемкой в биатлоне. Но настоящей дуэли двух лидеров нынешнего мирового биатлонного сезона и – объективно - сильнейших на данный момент биатлонистов, так и не случилось. В «индивидуалке» не смог раскрыть весь свой потенциал Фуркад, а в последующем масс-старте уже Бё занял лишь 16-е место.

В итоге, на счету Фуркада три золота Пхенчхана-2018, а у Бё – лишь одна награда высшего достоинства.

Говоря же о женском биатлоне нельзя не упомянуть об огромнейшем достижении Анастасии Кузьминой, представляющей Словакию. Спортсменка завоевала золото Игр на третьей Олимпиаде подряд. При этом, если раньше ей неизменно покорялся спринт, то в этом году она неудачно выступила в первой гонке, завоевала серебро в гонке преследования и «индивидуалке», а в масс-старте стала уже безоговорочно сильнейшей. А ведь это был, фактически, ее последний шанс на завоевание награды. Уровень остальных спортсменов сборной Словакии не позволял Насте рассчитывать за награды в эстафетах – миксте и чисто женской.

Неудачница Вонн и супер-универсал Ледецка

В горнолыжном спорте сразу две золотые медали закономерно выиграл Марсель Хиршер из Австрии, победивший и в комбинации, и в гигантском слаломе. А вот американку Линдси Вонн можно считать после Игр в Пхенчхане чуть ли не главной олимпийской неудачницей. Перед Играми в Сочи-2014 спортсменка, находившаяся тогда на пике формы, внезапно получила травму. А уже сейчас, в Пхенчхане, была не в лучших кондициях, ограничившись бронзой в своей коронной дисциплине - скоростном спуске. Кстати, именно здесь она завоевала золото в Ванкувере-2010. По-видимому, та медаль и станет ее последней золотой наградой Игр в карьере.

А вот кто стал настоящей героиней Игр, которая на Олимпиаде в Пхенчхане вписала свое имя в историю, так это представительница Чехии Эстер Ледецка. Шутка ли – она завоевала две награды не только в двух разных дисциплинах, но и в совершенно разных видах спорта. На соревнования в горнолыжном супергиганте она приехала с целью потренироваться и подготовиться к своему основному соревнованию – ски-кроссу в сноуборде. Но… завоевала золотую медаль, опередив на одну сотую секунды австрийку Анну Вейт.

Ледецка сама поначалу не поверила в свой успех, лишь без конца повторяя, как заклинание: «No!». А затем случился самый курьезный эпизод Игр, когда Ледецки пришла на пресс-конференцию в шлеме для сноуборда, объяснив свой поступок тем, что никак не рассчитывала на медаль, соответственно, не готовилась к пресс-конференции и не успела накраситься. Впрочем, накраситься ей впору было спустя несколько дней, во время соревнований в ски-кроссе у сноубордистов. Здесь она была фаворитом соревнований и полностью оправдала свой статус, став двукратной чемпионкой Пхенчхана-2018.

8-кратный олимпионик Бьорген и вчерашние российские юниоры

В лыжных гонках гегемонию сохранили спортсмены из Норвегии, ну, или почти сохранили. Из 12 комплектов наград 7 золотых – на счету представителей «красно-синих». Разумеется, они сильны командным духом, но и среди норвежцев есть «боги». 37-летняя Марит Бьорген на нынешних Играх завоевала два золота, серебро и две бронзы, а с учетом прежних Игр в Ванкувере и Сочи, уже является 8-кратной олимпийской чемпионкой. Кстати, ее последняя награда в Пхенчхане была завоевана в последней лыжной гонке – 30-километровом марафоне, и последнем вообще виде программы нынешней Олимпиады, который, волею составителей календаря из МОК, состоялся даже после хоккейного финала. Символичный конец олимпийской карьеры величайшей спортсменки, которая уже объявила о том, что в Пекине-2022 выступать не будет.

Также стоит отметить команду-сенсацию нынешних Игр в лыжных гонках, коей стала сборная России. Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Анна Нечаевская, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Андрей Ларьков завоевали 8 наград игр. Некоторые по одной медали – в мужской и женской эстафетах, Белорукова – две, а Большунов, и вовсе – четыре медали: три серебра и бронзу. И это при том, что лидеры команды из-за допингового скандала не были допущены к Играм. Выступали, фактически, вчерашние юниоры. Те, кто если и имеет, то минимальный опыт выступлений среди взрослых – сильнейших лыжников мира.

Естественно, отечественной гордостью Игр-2018 стал один из лидеров украинской олимпийской команды Александр Абраменко. Об эмоциях вокруг его прыжка читайте в материале УНИАН «Фристайлист Абраменко – новая олимпийская веха в истории Украины».

Прерванная гегемония Лоха в санном спорте и победа середняка

Одна из самых досадных неудач нынешней Олимпиады – выступление титулованного немца Феликса Лоха – победителя Олимпиады в Ванкувере и двукратного чемпиона Сочи – в одноместных санях и эстафете. В этом году он выступал только в одноместных санях, отлично выполнил три попытки и выходил на решающую – четвертую – явным лидером, с запасом в несколько десятков секунд над ближайшими конкурентами. Все шло по плану до середины дистанции, пока сани вдруг не потеряли управление и спортсмен не стал «считать борты» на каждом повороте. В итоге, ужасающий 19-й результат в заключительной четвертой попытке, отставание в 0,634 секунды от лидера и 5-е место в итоговом протоколе по сумме всех попыток. Такого завершения Олимпиады от Лоха явно никто не ожидал. И, с учетом его психологического состояния, в состав команды на эстафету, разумеется, никто его уже не рассматривал.

В итоге, чемпионом Игр стал 23-летний австриец Давид Глейршер, который дебютировал на Олимпиаде, показывая на последних ЧМ весьма посредственные результаты – в Сигулде-2015 – 22-е место, в Кенигзее-2016 – 7-е, и в Инсбруке-2017 – 49-е. Совсем не впечатляющие у него результаты и в Кубке мира последних четырех сезонов – от 11 до 24 места. Согласимся, совершенно не те итоги, чтобы претендовать на олимпийское «золото».

Наступление на Россию в фигурном катании и выстраданная победа Савченко

Соревнования в фигурном катании в Пхенчхане были отмечены отсутствием на пьедестале почета Олимпийских атлетов из России – в трех видах из пяти. Такого еще не было никогда. Да и предположить такое было очень трудно, с учетом результатов январского ЧЕ в Москве, где россияне завоевали 10 медалей из 12-ти (в регламенте ЧЕ не предусмотрены командные соревнования). Впрочем, в Пхенчхане на первый план вышли представители североамериканской и азиатской школ катания, а также западные европейцы. Так, в парном катании золото Игр с пятой попытки (!) выиграла Алена Савченко, уже многие годы представляющая Германию. Счастливым оказался дуэт украинки с Брюно Массо.

Явными претендентами на золото россияне были в командном турнире, где, в итоге, с трудом завоевали серебро. Свое золото российские спортсменки «взяли» только в женском одиночном катании, где спор двух ведущих спортсменок мира завершился в пользу более юной Алины Загитовой, которая, наравне с Евгенией Медведевой, откатала произвольную программу, но была сильнее в короткой. В итоге – одно золото и два серебра – более чем скромный результат российской команды в традиционно медальном для России виде спорта. И если их неудачи в других видах спорта вполне предсказуемы и оправданны, то в фигурном катании выступали сильнейшие.

Прощание Великих – Вюст и Крамер

В конькобежном спорте внимание болельщиков со всего мира и, особенно, Нидерландов было приковано к ветерану Свену Крамеру, который также вскоре завершит карьеру. И как же досадно, что именно в самой сложной и, одновременно, престижной дисциплине в этом виде спорта – дистанции на 10 тысяч метров, Крамер показал, что уже совсем не является «двужильным» Свеном, который восемь лет назад в Ванкувере и четыре года назад в Сочи – «рвал и метал» своих соперников. Выиграв дистанцию на 5 километров и завоевав бронзу в командной гонке, на «десятке» Свен попросту не сдюжил, отставая от результатов лидера на протяжении всей гонки и, в итоге, заняв лишь 6-е место.

Грустное прощание с ветераном, который уходит далеко не на мажорной ноте.

Еще одна легенда голландского конькобежного спорта – Ирен Вюст – завоевала золото на четвертой Олимпиаде подряд. Ее «золотая» карьера началась еще в Турине-2006, продолжилась в Ванкувере и Сочи (две медали). В Пхенчхане она стала пятикратной олимпийской чемпионкой – по два раза на дистанции 3000 и 1500 метров и однажды в командной гонке.

Да и в остальном голландцы, как всегда, покорили публику своими результатами – ровно половину золотых медалей в этом виде спорта, 7 из 14, завоевали представители «страны тюльпанов».

Хет-трик Германии в лыжном двоеборье

А в «северной комбинации», которую у нас принято назвать лыжным двоеборьем, равных не было сборной Германии, которая завоевала все три золотые медали. Причем, если в индивидуальных соревнованиях на «нормальном трамплине» + гонка на 10 км и в командном турнире немцы завоевали только по одной награде - высшего достоинства - Эрик Френцель и команда в целом, то в состязаниях на большом трамплине + гонка на 10 км немцы оккупировали весь пьедестал почета – чемпионом стал Йоханнес Ридзек, а компанию ему составили Фабиан Ризли и Лессер.

Хоккей – без НХЛ и немецкого «чуда на льду»

Особняком на этих Играх стоял хоккей, где впервые с 1998-го года не были представлены игроки НХЛ. А совсем особняком - сборная Германии, которая едва не совершила «чудо на льду», известное как победа сборной студентов из США, обыгравших в решающем матче на Играх-1980 в Лэйк-Плэсиде сборную СССР.

Немцы в плей-офф поочередно выбили из борьбы команды Швеции и Канады, а в финале, за три с небольшим минуты до конца игры, вели в счете против основного фаворита олимпийского турнира – хоккеистов России. Впрочем, нового чуда не произошло. Более сильные в индивидуальном плане российские хоккеисты сумели сравнять счет за 50 секунд до конца основного времени, а в дополнительное время – выиграли матч.

Победу россиян немецкие издания назвали «самым крутым поражением немцев на Олимпиаде», отметив блестящую игру своей команды, которая уже много лет не достигала подобных высот ни на Олимпиадах, ни на чемпионатах мира, проходящих ежегодно в мае, и где игроки НХЛ могут участвовать только в случае вылета команды из плей-офф - Кубка Стэнли - на ранних стадиях.

…И все-таки, запоминается последнее. А последним на этих Играх, как уже было сказано, стал победный финиш в женском лыжном марафоне Марит Бьорген. Великой Бьорген – 8-кратной олимпийской чемпионки.

Кирилл Стадниченко