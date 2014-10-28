Чемпион мира по боксу Мэни Пакьяо сломал нос украинскому спарринг-партнеру
16:24, 28 октября 2014Спорт
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Виктор Постол получил травму на тренировке
Пакьяо слишком усердно готовится в чемпионскому бою / xsport.ua
Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо сломал нос своему спарринг-партнеру Виктору Постолу.
Об этом сообщает Хsport.ua со ссылкой на Boxing News 24.
Украинец работает с Пакьяо, так как тренер Фредди Роач считает его похожим по стилю на грядущего соперника — филиппинца Криса Алгиери.
«Мэнни сломал Постолу нос три дня назад. Но с Постолом все в порядке. Я его тренирую. Он боец, жесткий парень и домой не поедет», — рассказал Роач.
Поединок за титул чемпиона мира между Пакьяо и Алгиери пройдёт 22 ноября в Макао.
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