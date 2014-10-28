Чемпион мира по боксу Мэни Пакьяо сломал нос украинскому спарринг-партнеру

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо сломал нос своему спарринг-партнеру Виктору Постолу.

Об этом сообщает Хsport.ua со ссылкой на Boxing News 24.

Украинец работает с Пакьяо, так как тренер Фредди Роач считает его похожим по стилю на грядущего соперника — филиппинца Криса Алгиери.

«Мэнни сломал Постолу нос три дня назад. Но с Постолом все в порядке. Я его тренирую. Он боец, жесткий парень и домой не поедет», — рассказал Роач.

Поединок за титул чемпиона мира между Пакьяо и Алгиери пройдёт 22 ноября в Макао.