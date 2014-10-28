Кубок Украины, 1/8 финала, "Динамо" - "Карпаты": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве проходит ответный матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором "Динамо" принимает львовские "Карпаты".

Первая игра, состоявшаяся во Львове месяц назад, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Динамо", сообщает официальный сайт турнира.

Хозяевам поля достаточно свести матч вничью, чтобы выйти в четвертьфинал соревнований. В то же время львовянам необходимо побеждать с любым счетом, кроме 1:0. При победе с результатом 2:1, 3:2 и т.д., "Карпаты" выйдут в следующий круг соревнований благодаря большему количеству забитых голов на поле соперника. В случае повторения результата первого матча (0:1) будет назначено дополнительное время, а при необходимости - серия пенальти.

Напомним, что в первой игре во Львове единственный гол в самом начале игры, на 4-й минуте, забил польский легионер "Динамо" Лукаш Теодорчик.

Киевское "Динамо" в нынешнем сезоне является одним из лидеров национального чемпионата. Команда в 9 турах выиграла 7 матчей при 2 ничьих. Киевляне еще ни разу не проиграли на внутренней арене - в матчах Премьер-лиги и Кубка Украины. С 23 очками в активе "Динамо" занимает 2-е место в турнирной таблице отставая от днепропетровского "Днепра" на 2 балла и настолько же опережая донецкий "Шахтер".

В свою очередь, "Карпаты" являются одним из аутсайдеров Премьер-лиги нынешнего сезона. Из 9 матчей команда выиграла лишь 2, при 2 ничьих и 5 поражениях. В турнирной таблице у львовян в активе 5 очков (вместо 8) и команда занимает 12-е место из 14 коллективов. "Карпаты" были лишены 3 очков из-за невыполнения со стороны клуба финансовых обязательств по контракту македонского голкипера Мартина Богатинова, который выступал в составе команды в 2011-2013 годах.

На котировках букмекерских контор безусловным фаворитом игры является киевское "Динамо". На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,18 к 1, в то время как на ничью - 8 к 1, а на победу "Карпат" - 17 к 1. В то же время, ставка на проход в следующий раунд "Динамо" принимается из расчета 1,001 к 1, а на выход в четвертьфинал "Карпат" - 21 к 1.

Стартовые составы команд:

"Динамо": 1. Шовковский, 6. Драгович, 24. Вида, 26. Бурда, 34. Хачериди, 4. Велозу, 16. Сидорчук, 29. Буяльский, 45. Калитвинцев В., 10. Ярмоленко, 91. Теодорчик

Запасные: 23. Рыбка, 2. Данило Силва, 9. Безус, 17. Рыбалка, 77. Цуриков, 20. Гусев О., 22. Кравец

"Карпаты": 23. Мисак, 5. Гитченко, 94. Мирошниченко Д., 4. Балажиц, 7. Ксенз, 9. Кожанов, 10. Карноза, 17. Голодюк, 20. Даушвили, 32. Пластун, 8. Костевич

Запасные: 29. Ильющенков, 27. Страшкевич, 92. Чачуа, 16. Худобяк, 18. Кополовец, 19. Мартынюк, 14. Сергийчук