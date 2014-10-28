Новозеландский боксер Паркер отказался спарринговать с Кличко в рамках подготовки к бою с Пулевым
Перспективный новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер уже во второй раз отклонил предложение команды украинца Владимира Кличко стать его спарринг-партнером во время подготовки к бою с болгарином Кубратом Пулевым
Причиной отказа Паркера, по словам его тренера Кевина Барри, стало нежелание прерывать график подготовки к его следующему поединку, который запланирован на 6 декабря, сообщает boxingnews.com.ua.
По этой же причине команда Паркера отказалась и от спаррингов с британцем Тайсоном Фьюри, который 29 ноября проведет матч-реванш со своим соотечественником Дереком Чисорой, и который также хотел видеть молодого новозеландца своим спарринг-партнером.
Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев состоится 15 ноября в Гамбурге (Германия).
Читайте все новости о бое Владимир Кличко - Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному официальным фан-клубом братьев Кличко совместно с брендом "Хортиця". ТМ "Хортиця - абсолютное качество".