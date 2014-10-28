Объявлен список номинантов на титул лучшего футболиста года

В данный список вошли 23 претендента сообщает официальный сайт ФИФА.

На "Золотой мяч ФИФА" претендуют - Гарет Бэйл, Карим Бензема, Криштиану Роналду, Тони Кроос, Серхио Рамос и Джеймс Родригес (все – "Реал", Мадрид), Андреас Иньеста, Хавьер Маскерано, Лионель Месси, Неймар (все – "Барселона"), Марио Гетце, Филипп Лам, Томас Мюллер, Мануэль Нойер, Арьен Роббен и Бастиан Швайнштайгер (все – "Бавария", Мюнхен), Диего Коста, Тибо Куртуа, Эден Азар (все – "Челси", Лондон), Анхель ди Мария ("Манчестер Юнайтед"), Златан Ибрахимович ("Пари-Сен-Жермен"), Яя Туре ("Манчестер Сити") и Поль Погба ("Ювентус", Турин).

Согласно регламенту ФИФА, 1 декабря этот список сократится до трех претендентов. А 12 января 2015 года станет известен победитель, которому будет вручен "Золотой мяч ФИФА".

Кроме того, обнародован также список из десяти тренеров, претендующих на звание лучшего наставника по итогам года. В него вошли: Карло Анчелотти ("Реал"), Диего Симеоне ("Атлетико"), Хосеп Гвардиола ("Бавария"), Жозе Моуриньо ("Челси"), Мануэль Пеллегрини ("Манчестер Сити"), Юрген Клинсманн (сборная США), Йоахим Лев (сборная Германии), Луи ван Гал (сборная Голландии, "Манчестер Юнайтед"), Антонио Конте ("Ювентус", сборная Италии) и Алехандро Сабелья (сборная Аргентины).