Россию и Украину разведут по группам на ЧМ-2018 - президент ФИФА

12:00, 28 октября 2014
Спорт
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Сборные России и Украины будут разведены по разным группам на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Украина и Россия не сойдутся в одной группе на Чемпионате мира / worldcup2018tickets.ru

Об этом заявил на пресс-конференции в Москве президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозеф Блаттер, сообщает Р-Спорт.

ФИФА, как правило, разводит страны по разным группам во время жеребьевки квалификационных и финальных турниров чемпионата мира, в случае напряженных политических отношений между государствами. По разным группам обычно разносятся команды России и Грузии, Армении и Азербайджана.

"Россию и Украину разведут по разным группам. Можете быть в этом уверены", - сказал Блаттер.

В финальных стадиях турнира ранее такая практика не применялась. Сборная России гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата мира, как хозяин турнира. Сборная Украины примет участие в квалификационном турнире.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2010-го года Россия получила право принять Чемпионат мира-2018. 

В последние месяцы раздаются многочисленные призывы отобрать у России право проведения крупных спортивных событий, включая ЧМ-2018, из-за аннексии РФ украинского Крыма, поддержки террористических организаций ЛНР и ДНР на востоке Украины, а также включения трех крымских клубов в состав участников чемпионата России по футболу. 

ФИФА игнорирует эти призывы, подчеркивая что спорт вне политики.

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