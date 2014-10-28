Россию и Украину разведут по группам на ЧМ-2018 - президент ФИФА

Об этом заявил на пресс-конференции в Москве президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозеф Блаттер, сообщает Р-Спорт.

ФИФА, как правило, разводит страны по разным группам во время жеребьевки квалификационных и финальных турниров чемпионата мира, в случае напряженных политических отношений между государствами. По разным группам обычно разносятся команды России и Грузии, Армении и Азербайджана.

"Россию и Украину разведут по разным группам. Можете быть в этом уверены", - сказал Блаттер.

В финальных стадиях турнира ранее такая практика не применялась. Сборная России гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата мира, как хозяин турнира. Сборная Украины примет участие в квалификационном турнире.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2010-го года Россия получила право принять Чемпионат мира-2018.

В последние месяцы раздаются многочисленные призывы отобрать у России право проведения крупных спортивных событий, включая ЧМ-2018, из-за аннексии РФ украинского Крыма, поддержки террористических организаций ЛНР и ДНР на востоке Украины, а также включения трех крымских клубов в состав участников чемпионата России по футболу.

ФИФА игнорирует эти призывы, подчеркивая что спорт вне политики.