Как Матерацци обозвал Зидана

Причиной инцидента, произошедшего между игроками сборных Франции и Италии в финале Чемпионата мира по футболу - Зинедином ЗИДАНОМ и Марко МАТЕРАЦЦИ, стало то, что последний назвал З.ЗИДАНА «террористом» и упомянул о кабильском происхождении капитана сборной Франции.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на новостной французский телеканал Эль-Се-И.

«Отец ЗИДАНА принадлежит к алжирскому нацменьшинству кабилов. Этот народ берберской группы, который, судя по всему, являлся коренным населением части Магриба до захвата его арабами. Кабилы на протяжении новейшей истории неоднократно подвергались притеснениям, особенно в период колониального французского режима. Ряд выступлений кабилов за свои права был жестоко подавлен в 70-е и 80-е годы. Кабилы держатся несколько обособленно от алжирских арабов как в самом Алжире, так и во Франции», цитирует ИТАР-ТАСС французский телеканал.

Оскорбление на национальной почве как в Алжире, так и во Франции является крайне серьезным, поэтому реакция З.ЗИДАНА в этом случае неудивительна. Кабилы на протяжении своей истории были стойкими воинами - такими мужчины считают себя и в гражданской жизни. Кабилы являются мусульманами-суннитами, отмечают СМИ.

В финальном матче Чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Италии капитан французской сборной З.ЗИДАН был удален на 109-й минуте за нанесение сильного удара головой в грудь итальянцу М.МАТЕРАЦЦИ. Этот матч был последним для З.ЗИДАНА в составе сборной в его 20-летней футбольной карьере.

В финале Чемпионата мира по футболу победила сборная Италии.