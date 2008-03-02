Результаты 28 тура английской Премьер-лиги

В воскресенье двумя матчами завершился 28 тур английской Премьер-лиги

"Эвертон" - "Портсмут" 3:1

Голы: Якубу 1, 81, Кэхилл 73 - Дефо 37

"Болтон" - "Ливерпуль" 1:3

Голы: Коэн 79 - Яаскалайнен автогол, Бабель 59, Аурелио 75

Наставник "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес остался доволен игрой своей команды. Эта победа позволила "красным" снова включиться в борьбу за четвёртое место в турнирной таблице. "Каждая победа очень важна, особенно на данном этапе чемпионата, ведь мы снова входим в борьбу за четвёртую строчку турнирной таблицы, - цитирует Бенитеса официальный сайт "красных". - Если нам удастся победить "Вест Хэм", то сможем более спокойно провести следующие встречи против "Ньюкасла" и "Интера" в Лиге чемпионов. Очень важно продолжать победную серию, что поможет также поднять моральный дух команды".

Испанский специалист также отметил игру голландца Бабеля, который забил свой восьмой мяч за "Ливерпуль". "Бабель провёл хороший матч. У него было очень много возможностей для атаки, ведь защитники "Болтона" должны были постоянно следить за действиями Торреса и Джеррарда, что было на руку Бабелю", - отметил Бенитес.

Чемпионат.ру