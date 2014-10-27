"Днепр" разгромил "Волынь" в матче Кубка Украины (видео голов)

В Днепропетровске завершился ответный матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу в котором "Днепр" обыграл луцкую "Волынь" со счетом 4:0 и по сумме двух матчей вышел в четвертьфинал соревнований.

Судьба путевки в четвертьфинал решилась в середине второго тайма.

"Днепр" проиграл первый матч в Луцке со счетом 0:1 и в ответной игре хозяевам днепропетровской "Днепр-Арены" необходимо было выигрывать с разницей в 2 мяча и более. И соперник смог достойно противостоять сопернику лишь немногим более тайма.

Счет по сумме двух матчей в концовке первого тайма, на 37-й минуте, сравнял Евгений Чеберячко. После навеса с углового Джаба Канкава скинул мяч на дальнюю штангу и Чеберячко головой нанес точный удар - 1:0.

А уже в самом начале второй половины игры, на 57-й минуте, Руслан Ротань вывел днепропетровцев вперед в общем счете. Иван Стринич слева вошел в штрафную и отпасовал под удар Руслану Ротаню, который низом точно пробил в ближний угол. "Днепр" продолжал атаковать и на 72-й минуте Евгений Коноплянка слева ворвался в штрафную, обыграл Олега Гуменюка и мягко навесил на дальнюю штангу, где Евгений Селезнев отправил мяч в сетку - 3:0. Наконец, на 87-й минуте после разрезной передачи Евгения Шахова мяч подхватил Никола Калинич, который вошел в штрафную и пробил точно в ближнюю "девятку" ворот соперника - 4:0.

Таким образом, счет по сумме двух матчей стал 4:1 в пользу "Днепра", который вышел в 1/4 финала.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня донецкий "Шахтер" во второй раз разгромил "Полтаву" (4:1), выиграв по сумме двух матчей со счетом 9:2.

27-30 октября проходят ответные матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Еще 6 матчей этой стдии соревнований пройдут во вторник-четверг.