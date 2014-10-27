Тейшейра запустил мячом в болельщиков в концовке матча "Шахтер" - "Полтава"

На 90-й минуте ответного матча 1/8 финала Кубка Украины «Шахтер» – «Полтава» произошел инцидент с участием бразильского легионера донецкой команды Алекса Тейшейры.

Игрок, находившийся у боковой линии, с силой запустил мяч в сидевших на трибунах болельщиков. Неизвестно, что вызвало гнев Тейшейры. Возможно, таким образом бразилец отреагировал на оскорбления в свой адрес.

Рефери матча показал игроку желтую карточку.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Полтава" завершился со счетом 4:1 в пользу донецкого клуба.