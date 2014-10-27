У меня есть все составляющие для победы - Пулев накануне боя с Кличко

Об этом он заявил в интервью Sport.segodnya.

В часности, отвечая на вопрос о плане на бой Пулев отметил: "Не хочу раскрывать наши тактические задумки, это будет только на руку Владимиру. Но обещаю любителям бокса интересный поединок. Потому что за последнее время у Владимира был только один хороший соперник — Александр Поветкин. Поcле него Кличко боксировал с Леапаи, но это был легкий бой для Владимира".

Говоря о своих шансах в этом бою Пулев отметил: "Я думаю, у меня есть все составляющие для победы. Я хорошо готов физически, я быстрый, у меня будет хорошая стратегия. Уверен, бой пойдет по моему сценарию".

Вместе с тем, Пулев пожаловался на неравные условия подготовки к бою: "Как боец Sauerland Event я подписал соглашение с антидопинговым агенством NADA. На пять лет. Это было требование канала ARD. Я постоянно сообщаю им о своих передвижениях — в какой город я прибываю, в какой отель. Если они меня там не найдут, это будет приравнено к положительной допинг-пробе. Как-то я написал им, что еду из Болгарии к брату в Германию, так меня ждали уже в аэропорту. Только за последний месяц я трижды сдавал допинг-пробы. Всего в этом году уже раз шесть минимум. Это много, но я не вижу в этом большой проблемы. Я хочу, чтобы все знали: я чист. А у Кличко совершенно другие условия договора с антидопинговым агентством — он сдает допинг-пробы только после боя. Я ему предложил: Владимир, давай будем в равных условиях, сдай допинг-пробу до боя. Но он отказался, сославшись на свой контракт. Да, формально Кличко ничего не нарушает. Но он же чемпион! Я бы на его месте согласился сдать анализ до боя, чтобы всем доказать, что он чист".

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев состоится 15 ноября в Гамбурге (Германия).

Читайте все новости о бое Владимир Кличко - Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному официальным фан-клубом братьев Кличко совместно с брендом "Хортиця". ТМ "Хортиця - абсолютное качество".