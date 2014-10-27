"Шахтер" разгромил "Полтаву" в ответном матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был второй подряд разгром оппонента - в первом матче в Полтаве дончане выиграли со счетом 5:1.

Судьба матча в Киеве, где "Шахтер" проводит свои домашние матчи в рамках внутриукраинских соревнований, решилась уже в первые 20 минут игры.

На 8-й минуте счет открыл Веллингтон Нем. Бернард получив проникающую передачу прострелил вдоль ворот на Нема, который с метра переправил мяч в сетку. А спустя 13 минут второй гол горняков забил Александр Гладкий. Кучинский выйдя к линии штрафной начал обыгрывать Нема и потерял мяч, который от ноги полетел в направлении Гладкого, а тот не промахнулся ударив по пустым воротам. Спустя еще 2 минуты гол забил Бернард. Нем вновь отдал результативную передачу, на этот раз выведя Бернарда один на один с Кучинским, а тот ударом в нижний угол в третий раз огорчил голкипера. Наконец, в концовке тайма, на 39-й минуте Бернард сделал дубль. Марлос оставив не у дел трех соперников отдал проникающую передачу в штрафную Бернарду, который технично пробил в нижний угол - 4:0.

После перерыва игроки "Шахтера" заметно снизили скорость и позволили сопернику проявить свои атакующие качества. Впрочем, больше чем на один гол полтавчане не наиграли. На 50-й минуте гол забил Дмитрий Коркишко. Свой индивидуальный проход в штрафную Коркишко завершил точным ударом низом в дальний от голкипера угол - 4:1.

Таким образом, по сумме двух матчей "Шахтер" обыграл оппонента с общим счетом 9:2.

Как сообщал УНИАН, 27-30 откября проходят ответные матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу.

Сегодня состоится еще один матч - вечером на поле "Днепр-Арены" в Днепропетровске встретятся "Днепр" и "Волынь".