Дисциплинарный комитет УЕФА начал расследование нарушений во время матча «Металлист» – «Легия»

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Харьковская команда может быть наказана за расистское поведение болельщиков и зажженные файеры, а польский клуб – за беспорядки фанатов и запрещенный баннер на трибунах.

Дело будет рассматриваться 13 ноября.

Кроме того, УЕФА также рассмотрит инцидент в матче "Слован" (Братислава, Словакия) - "Спарта" (Прага, Чехия). Игра прерывалась в конце первого тайма, после того, как около 40 фанатов "Спарты" перелезли через ограждение и начали драку с болельщиками "Слована". Кроме того, фанаты повредили кресла и бросали файеры, многие из которых оказались на газоне. После 40-минутной паузы игра была возобновлена.

Решение по этому делу будет принято 30 октября.

Как сообщал УНИАН, во время матча «Металлист» – «Легия» болельщики гостевой команды вывесили на трибунах польский флаг с надписью «Львов». После матча организация FARE отправила в УЕФА отчет о запрещенной символике.

Матч "Металлист" - "Легия" проходил 22 октября в Киеве на стадионе «Динамо» им. Лобановского и завершился минимальной победой гостей со счетом 0:1.