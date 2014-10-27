Теннисист Долгополов проиграл на старте турнира "Мастерс" в Париже

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В матче первого круга киевлянин уступил молодому австрийскому теннисисту Доминику Тиму со счетом 2:6, 6:4, 0:6.

Матч продолжался 1 час 26 минут, на счету Долгополова 4 эйса и 4 двойные ошибки.

Ранее, в последнем раунде квалификационных соревнований, из борьбы в этом турнире выбыл другой представитель Украины Сергей Стаховский.

Теннисный супертурнир BNP Paribas Masters (призовой фонд - 2,88 млн. евро) проходит в Париже с 27 октября по 2 ноября. В нем принимают участие все сильнейшие игроки мира, за исключением травмированных испанца Рафаэля Надаля (3-я ракетка мира) и Томаша Бердыха из Чехии (8).