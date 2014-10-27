Теннисист Долгополов проиграл на старте турнира "Мастерс" в Париже

15:43, 27 октября 2014
Спорт
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Украинский теннисист Александр Долгополов не смог преодолеть стартовый раунд престижнейшего турнира серии "Мастерс" в Париже.

Долгополов попращался с Парижем уже после первого матча турнира / vz.ua

Об этом сообщает официальный сайт соревнований. 

В матче первого круга киевлянин уступил молодому австрийскому теннисисту Доминику Тиму со счетом 2:6, 6:4, 0:6. 

Матч продолжался 1 час 26 минут, на счету Долгополова 4 эйса и 4 двойные ошибки.

Ранее, в последнем раунде квалификационных соревнований, из борьбы в этом турнире выбыл другой представитель Украины Сергей Стаховский.

Теннисный супертурнир BNP Paribas Masters (призовой фонд - 2,88 млн. евро) проходит в Париже с 27 октября по 2 ноября. В нем принимают участие все сильнейшие игроки мира, за исключением травмированных испанца Рафаэля Надаля (3-я ракетка мира) и Томаша Бердыха из Чехии (8).

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