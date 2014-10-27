Кубок Украины, 1/8 финала, "Днепр" - "Волынь": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепропетровске проходит ответный матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором "Днепр" принимает луцкую "Волынь".

27 сентября команды провели первый матч 1/8 финала в Луцке и тогда в игре, проходившей в упорной борьбе, все решил единственный точный удар в исполнении румынского легионера "Волыни" Эрика Бикфалви - 1:0.

Таким образом, сегодня "Днепр" устроит победа с разницей в 2 и более мячей. Минимальная победа (кроме счета 1:0), а также ничья и поражение позволят выйти в следующий раунд луцкой команде. При счете 1:0 в пользу хозяев поля будет назначено дополнительное время, а при необходимости - серия пенальти.

Кроме игры в рамках Кубка Украины, "Днепр" и "Волынь" также провели очный матч в рамках национального первенства. В самом начале соревнований, во 2-м туре, 2 августа команды также встречались в Луцке и тогда победу со счетом 1:0 одержал днепропетровский клуб. Тогда автором единственного гола на 85-й минуте стал вышедший на замену Евгений Шахов.

"Днепр" в нынешнем сезоне является лидером национального первенства. в 9 матчах Премьер-лиги команда одержала 8 побед при 1 ничьей - 25 очков. Днепропетровцы на 2 балла опережают киевское "Динамо" и на 4 - донецкий "Шахтер".

Что касается "Волыни" то эта команда в 9 матчах Премьер-лиги одержала лишь 3 победы, при 1 ничьей и 5 поражениях. Она набрала 10 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице, отставая от "Днепра" на 15 баллов.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом игры считается "Днепр". На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1.25 к 1, на ничью - 5.8 к 1, а на победу "Волыни" - 12 к 1. На проход в следующий раунд соревнований (победу по сумме двух матчей) - на "Днепр" ставки принимаются с коэффициентом 1.45 к 1, а на "Волынь" - 2.65 к 1.

Стартовые составы команд:

"Днепр": 71. Бойко, 14. Чеберячко, 17. Стринич, 23. Дуглас Силва, 7. Канкава, 18. Зозуля, 20. Бруно Гама, 24. Лучкевич, 29. Ротань, 10. Коноплянка, 11. Селезнев.

Запасные: 16. Лаштувка, 3. Мазух, 12. Лео Матос, 28. Шахов, 90. Мигунов, 4. Кравченко С., 9. Калинич

"Волынь": 78. Литовченко, 15. Жунич, 30. Гуменюк О., 33. Новак, 6. Бабенко Р., 7. Федорчук, 10. Бикфалви, 13. Шабанов, 19. Кобахидзе, 93. Матей, 19. Алессандро Селин.

Запасные: 42. Недилько, 20. Задерецкий, 39. Сваток, 4. Приндета, 9. Мемешев, 18. Рогач И., 17. Мариотто Д.